Ένας Ισπανός, που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό

Ένας Ισπανός, που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη μετά την απομάκρυνσή του από κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας της χώρας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί που παραμένουν σε καραντίνα στο ίδιο στρατιωτικό νοσοκομείο βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο ασθενής δεν παρουσίαζε συμπτώματα και η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή. Παράλληλα, διενεργούνται επιπλέον εξετάσεις, με τα οριστικά αποτελέσματα να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.