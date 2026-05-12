Έφεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της αναστολής του παγκόσμιου δασμού 10%

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη Δευτέρα από το Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ να αναστείλει την απόφαση της 8ης Μαΐου κατά του παγκόσμιου δασμού 10%, ασκώντας έφεση.
Υπενθυμίζεται ότι το εμπορικό δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Πέμπτη ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι.
Με απόφαση 2-1, η επιτροπή δικαστών του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ ερμήνευσε εσφαλμένα τον νόμο περί εμπορίου του 1974 που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει τους σαρωτικούς δασμούς.
Ο παγκόσμιος δασμός 10% επιβλήθηκε τον Φεβρουάριο, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ το 2025. Οι παγκόσμιοι δασμοί 10% έχουν προγραμματιστεί να λήξουν τον Ιούλιο, εκτός εάν παραταθούν από το Κογκρέσο.
