Ακόμη ένα Boeing 737-800 της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air το οποίο εκτελούσε πτήση εσωτερικού αντιμετώπισε αδιευκρίνιστο πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης, παρόμοιο με εκείνο που ανέφερε το πλήρωμα του αεροσκάφους του ίδιου τύπου που συνετρίβη χθες Κυριακή, πάντως επέστρεψε στο αεροδρόμιο από όπου είχε μόλις απογειωθεί και προσεδαφίστηκε με ασφάλεια, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Γκίμπο της Σεούλ για την Τσετζού νωρίτερα σήμερα, εξήγησε το Γιονάπ, επικαλούμενο πηγές του στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Τα 39 από τα 41 αεροσκάφη του στόλου της Jeju Air είναι αυτού του τύπου.

«Ειδικές επιθεωρήσεις» ενόψει σ’ όλο τον στόλο των Boeing 737-800

Οι αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα πως σχεδιάζουν «ειδικές επιθεωρήσεις» όλων των Boeing 737-800 που χρησιμοποιούνται στη χώρα, μετά τον θάνατο 179 ανθρώπων στη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους του τύπου αυτού αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωσή του χθες Κυριακή στην πόλη Μουάν.

Συνολικά «101 αεροσκάφη Boeing 737-800 χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Νότια Κορέα» και «εξετάζουμε επιλογές για να διενεργήσουμε ειδικές επιθεωρήσεις» όσον αφορά την ασφάλειά τους, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Τζου Τζονγκ-γουάν, αξιωματούχος αρμόδιος για τον τομέα των αερομεταφορών στο υπουργείο Μεταφορών στη χώρα της Ασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

