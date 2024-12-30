Ομοσπονδιακό εφετείο επικύρωσε τη Δευτέρα ετυμηγορία 5 εκατομμυρίων δολαρίων που κέρδισε η E. Jean Carroll έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, όταν ένα δικαστήριο έκρινε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και αργότερα συκοφαντική δυσφήμιση της πρώην αρθρογράφου στήλης.

Η απόφαση εκδόθηκε από μια ομάδα τριών δικαστών του 2ου Περιφερειακού Εφετείου των ΗΠΑ στο Μανχάταν.

Η ετυμηγορία του Μαΐου 2023 προέκυψε από ένα περιστατικό γύρω στο 1996 σε ένα καμαρίνι ενός πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman στο Μανχάταν, όταν η Κάρολ είπε ότι ο Τραμπ τη βίασε. Με ανάρτηση στο Truth Social τον Οκτώβριο του 2022, ο Τραμπ αρνήθηκε τον ισχυρισμό της Κάρολ χαρακτηρίζοντας τον «γελοίο».

Αν και οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν δεν διαπίστωσαν ότι ο Τραμπ διέπραξε βιασμό, δικαίωσαν την πρώην αρθρογράφο του περιοδικού Elle με 2,02 εκατομμύρια δολάρια για σεξουαλική επίθεση και 2,98 εκατομμύρια δολάρια για δυσφήμιση.

Ένα διαφορετικό δικαστήριο διέταξε τον Τραμπ τον Ιανουάριο να πληρώσει στην Κάρολ 83,3 εκατομμύρια δολάρια για τη δυσφήμιση τον Ιούνιο του 2019, όταν αρνήθηκε για πρώτη φορά τον ισχυρισμό της για βιασμό.

Και στις δύο αρνήσεις, ο Τραμπ είπε ότι δεν γνώριζε την Κάρολ, «δεν ήταν ο τύπος του» και ότι κατασκεύασε τον ισχυρισμό βιασμού για να προωθήσει τα απομνημονεύματά της. Ασκεί έφεση κατά της ετυμηγορίας των 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι υποθέσεις της Κάρολ συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ κέρδισε μια δεύτερη τετραετή θητεία στον Λευκό Οίκο στις 5 Νοεμβρίου.

Το 1997, σε μια υπόθεση που αφορούσε τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εν ενεργεία πρόεδροι δεν έχουν ασυλία από αστικές διαφορές στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για πράξεις που προηγούνται και δεν σχετίζονται με τα επίσημα καθήκοντά τους ως προέδρου.

Οι δικηγόροι του Τραμπ υποστήριξαν ότι η ετυμηγορία των 5 εκατομμυρίων δολαρίων θα έπρεπε να απορριφθεί επειδή ο δικαστής δεν έπρεπε να αφήσει τους ενόρκους να ακούσουν τη μαρτυρία δύο άλλων γυναικών που κατηγόρησαν τον Τραμπ για σεξουαλική παρενόχληση.

Η μία, η επιχειρηματίας Τζέσικα Λιντς, είπε ότι ο Τραμπ τη χούφτωσε σε ένα αεροπλάνο στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η άλλη, η πρώην συγγραφέας του περιοδικού People, Natasha Stoynoff, είπε ότι ο Τραμπ τη φίλησε με το ζόρι στο κτήμα του στο Mar-a-Lago το 2005.

Οι δικηγόροι του Τραμπ είπαν επίσης ότι ο δικαστής δεν έπρεπε να αφήσει τους ενόρκους να παρακολουθήσουν το βίντεο "Πρόσβαση στο Χόλιγουντ" του 2005 όπου ο Τραμπ καυχιόταν γραφικά ότι «ριχνόταν» σε γυναίκες.

Και οι δύο δίκες επιβλέπονταν από τον περιφερειακό δικαστή των ΗΠΑ, Λιούις Κάπλαν.

Πηγή: skai.gr

