Επιμέλεια: Μύριαμ Κιασσου

Η εξουδετέρωση του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ενορχηστρωτή της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, αποτελεί, το δίχως άλλο, μια κομβικής σημασίας νίκη για το Τελ- Αβίβ, σημειώνει σε σχετικό του άρθρο το Reuters, επισημαίνοντας πως η επόμενη ημέρα του θανάτου του Σινουάρ, συνεπάγεται, σύμφωνα με πηγές κοντά στο περιβάλλον της κυβέρνησης, μια σειρά από στρατηγικές επιδιώξεις για τον Νετανιάχου.

Οι επιδιώξεις αυτές θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί πριν τις αμερικανικές εκλογές, καθώς το Ισραήλ σχεδιάζει να «κλειδώσει» στρατηγικά κέρδη, πέρα από στρατιωτικές νίκες, ώστε να αναδιαμορφωθεί το περιφερειακό τοπίο προς όφελος της χώρας με θωράκιση των συνόρων της από οποιεσδήποτε μελλοντικές επιθέσεις.

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές στις ΗΠΑ, το Ισραήλ βιάζεται να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα πλήγματα και συνακόλουθα αποδυνάμωση της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο εκμεταλλεύομενο τις συγκυρίες για να χαράξει de facto ζώνες προστασίας σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει μια μη αναστρέψιμη πραγματικότητα πριν αναλάβει καθήκοντα η νέα ηγεσία των ΗΠΑ.

Εντείνοντας τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, το Ισραήλ θέλει να διασφαλίσει ότι οι εχθροί του και ο κύριος προστάτης τους, το Ιράν, δε θα ανασυνταχθούν απειλώντας ξανά Ισραηλινούς πολίτες, σύμφωνα με δυτικούς διπλωμάτες, Λιβανέζους, Ισραηλινούς αξιωματούχους κι άλλες περιφερειακές πηγές.

«Πίστωση χρόνου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να χρησιμοποιήσει την εξουδετέρωση του Σινουάρ ως «μοχλό πίεσης» στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός ηγέτης ενδέχεται να προσπαθήσει να εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια μέχρι το τέλος της θητείας του Μπάιντεν ώστε να δοκιμάσει μια εκ νέου διαπραγμάτευση με τον επόμενο πρόεδρο, είτε αυτή θα είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών, -νυν- Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις, είτε θα είναι ο ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλο της Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο ο Νετανιάχου είχε στενούς δεσμούς.

Πριν σκεφτεί οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ ειδικότερα, επιταχύνει τη στρατιωτική του εκστρατεία για να απωθήσει τη Χεζμπολάχ μακριά από τα βόρεια σύνορά του, ενώ εισχωρεί στον πυκνοκατοικημένο προσφυγικό καταυλισμός της Τζαμπαλίγια στη Γάζας, κίνηση η οποία τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι υπηρεσίες του ΟΗΕ φοβούνται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια προσπάθεια αποκοπής της βόρειας Γάζας από την υπόλοιπη περιοχή

Σχεδιάζει επίσης μια απάντηση στο μπαράζ επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους που πραγματοποίησε το Ιράν την 1η Οκτωβρίου, τη δεύτερη σφοδρότερη επίθεση στο Ισραήλ μέσα σε έξι μήνες.

Νέο γεωπολιτικό τοπίο

«Υπάρχει ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο στην περιοχή», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σένκερ, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για υποθέσεις Εγγύς Ανατολής, ο οποίος είναι τώρα ανώτερος συνεργάτης στο think tank του Ινστιτούτου της Ουάσιγκτον.

Πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ ήταν «πρόθυμο να ανεχθεί μια απειλή υψηλού επιπέδου», απαντώντας στις ρουκέτες των Παλαιστινίων αλλά κι άλλων εχθρών του με περιορισμένα πλήγματα, είπε ο Σένκερ, παρατηρώντας πως αυτό πλέον δεν υφίσταται ως συνθήκη.

«Αυτή τη φορά το Ισραήλ πολεμά σε πολλά μέτωπα. Είναι η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και σύντομα το Ιράν», συνόψισε.

Οι της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και συνέλαβαν περισσότερους από 250 ομήρους κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινούς καταλογισμούς.

Η επακόλουθη επίθεση του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 42.000 Παλαιστίνιους στη Γάζα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στον θύλακα.

Η θέση Νετανιάχου

Εξάλλου, σε διάγγελμα που απήυθυνε χθες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνόψισε μιλώντας για την εξουδετέρωση του Σινουάρ, πως αυτή είναι μια σημαντική στιγμή του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να σταματήσουμε τον άξονα του κακού, υπό την ηγεσία του Ιράν και να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό μέλλον», τόνισε και πρόσθεσε: «Ένα μέλλον ειρήνης, ένα μέλλον ευημερίας για ολόκληρη την περιοχή».

«Οι ενέργειες του Ισραηλινού Στρατού απέδειξαν τη σοφία της στρατιωτικής εκστρατείας του στη Γάζα. Τώρα είναι σαφές σε όλους, στο Ισραήλ και στον κόσμο γιατί επιμείναμε να μην τερματιστεί ο πόλεμος, γιατί επιμείναμε μπροστά σε όλες τις πιέσεις να μπούμε στη Ράφα, το οχυρό της Χαμάς όπου κρύφτηκαν ο Σινουάρ και πολλοί από τους δολοφόνους», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στον πόλεμο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για να φέρουμε στο σπίτι όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα, που είναι τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτή είναι η υψηλότερη δέσμευσή μας. Αυτή είναι η υψηλότερη δέσμευσή μου», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους συγγενείς των ομήρων.

Ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα στα μέλη της Χαμάς, λέγοντας ότι «οι ηγέτες σας φεύγουν και θα εξαλειφθούν».

Και επεσήμανε: «Όποιος βλάπτει τους ομήρους μας - το αίμα του στο κεφάλι του. Θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μαζί του. Η επιστροφή των ομήρων μας είναι μια ευκαιρία να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας και φέρνει το τέλος του πολέμου πιο κοντά».

Προσυπογράφει ο Χαγκάρι

Στο «ίδιο μήκος κύματος», κινήθηκε με τις δηλώσεις του και ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, υπογραμμίζοντας ότι η εξάλειψη του Σινουάρ σηματοδότησε ένα «μεγάλο επίτευγμα» στις προσπάθειες καταστροφής του στρατιωτικού μηχανισμού της Χαμάς, αλλά υπάρχουν ακόμη κι άλλοι διοικητές στη Γάζα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προκαλέσει και άλλα μεγάλα πλήγματα στους εχθρούς τους.

Μια σειρά επιθέσεων ευρείας κλίμακας εξάλειψε ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του πολιτικού αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, του Μοχάμεντ Ντέιφ, επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της, του ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα και του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της, Φουάντ Σουκρ.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται επίσης ότι έχει εξαλείψει χιλιάδες μαχητές των ομάδων, έχει καταλάβει δίκτυα σηράγγων και έχει καταστρέψει τους.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες του Ισραήλ είναι μεγαλύτερες από τις βραχυπρόθεσμες στρατιωτικές νίκες, όσο σημαντικές κι αν είναι, συνόψισαν οι πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Πηγή: skai.gr

