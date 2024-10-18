Κούβα: Γενικό μπλακάουτ λόγω βλάβης σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Το δίκτυο του ηλεκτρικού στην Κούβα τέθηκε εκτός λειτουργίας σήμερα, αφού ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα όλο το νησί να βυθιστεί στο σκοτάδι, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων.

Νωρίτερα σήμερα η κυβέρνηση του νησιού έκλεισε τα σχολεία και όσες βιομηχανίες δεν θεωρούνται απολύτως αναγκαίες, ενώ έστειλε στο σπίτι τους περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους, σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

