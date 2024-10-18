Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα σκοτάδια η Κούβα: Γενικό μπλακάουτ στο νησί μετά από βλάβη σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Γενικό μπλακάουτ στο νησί, λόγω βλάβης σε έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Κούβα: Γενικό μπλακάουτ λόγω βλάβης σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής

Το δίκτυο του ηλεκτρικού στην Κούβα τέθηκε εκτός λειτουργίας σήμερα, αφού ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα όλο το νησί να βυθιστεί στο σκοτάδι, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων.

Νωρίτερα σήμερα η κυβέρνηση του νησιού έκλεισε τα σχολεία και όσες βιομηχανίες δεν θεωρούνται απολύτως αναγκαίες, ενώ έστειλε στο σπίτι τους περισσότερους δημοσίους υπαλλήλους, σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κούβα μπλακάουτ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark