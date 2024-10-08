Σκοτώσαμε τον Χασάν Νασράλα τον διάδοχό του (Χασέμ Σαφιεντίν) και τους διαδόχους του, ανακοίνωσε επισήμως το απόγευμα της Τρίτης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου απευθύνεται στους πολίτες του Λιβάνου, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τη Χεζμπολάχ.

«Σκοτώσαμε τον ίδιο τον Νασράλα, τον διάδοχο του Νασράλα και τον διάδοχο του διαδόχου του Νασράλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Η Χεζμπολάχ δεν ήταν τόσο αδύναμη εδώ και πολλά χρόνια» επισήμανε.

Το μήνυμα του Νετανιάχου αναλυτικά

«Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τον λαό του Λιβάνου:



Θυμάστε πότε η χώρα σας αποκαλούνταν το μαργαριτάρι της Μέσης Ανατολής;



Εγώ θυμάμαι.



Λοιπόν, τι έγινε με τον Λίβανο; Μια συμμορία τυράννων και τρομοκρατών τον κατέστρεψε. Αυτό έγινε.



Ο Λίβανος ήταν κάποτε γνωστός για την ανοχή του, για την ομορφιά του.



Σήμερα, είναι ένας τόπος χάους, ένας τόπος πολέμου.



Το Ισραήλ αποχώρησε από τον Λίβανο πριν από 25 χρόνια.



Αλλά η χώρα που κατέκτησε πραγματικά τον Λίβανο δεν είναι το Ισραήλ. Είναι το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο χρηματοδοτεί και εξοπλίζει τη Χεζμπολάχ για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ιράν σε βάρος του Λιβάνου.



Η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει τον Λίβανο σε ένα απόθεμα όπλων πυρομαχικών και μια ιρανική στρατιωτική βάση.



Μόλις μια μέρα μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου πριν από ένα χρόνο, η Χεζμπολάχ εντάχθηκε στον πόλεμο κατά του Ισραήλ.



Ξεκίνησε μια απρόκλητη επίθεση στις πόλεις μας και στους πολίτες μας. Έκτοτε έχει εκτοξεύσει πάνω από 8.000 πυραύλους στο Ισραήλ, σκοτώνοντας αμάχους χωρίς διάκριση—Εβραίους,

Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και Δρούζους.



Το Ισραήλ αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτό. Αποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να επιστρέψουν οι άνθρωποι μας με ασφάλεια στα σπίτια τους.



Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Το Ισραήλ έχει επίσης δικαίωμα να κερδίσει! Και το Ισραήλ θα κερδίσει!



Έχουμε υποβαθμίσει τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ… Σκοτώσαμε χιλιάδες τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Νασράλα, και του διαδόχου του Νασράλα και του διαδόχου του.



Σήμερα, η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμη από ό,τι ήταν εδώ και πολλά πολλά χρόνια.



Τώρα εσείς, ο λαός του Λιβάνου, βρίσκεστε σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι.



Είναι επιλογή σας.



Τώρα μπορείτε να πάρετε πίσω τη χώρα σας. Μπορείτε να το επιστρέψετε σε ένα μονοπάτι ειρήνης και ευημερίας.



Εάν δεν το κάνετε, η Χεζμπολάχ θα συνεχίσει να προσπαθεί να πολεμήσει το Ισραήλ από πυκνοκατοικημένες περιοχές εις βάρος σας.



Δεν ενδιαφέρεται αν ο Λίβανος παρασύρεται σε έναν ευρύτερο πόλεμο.



Χριστιανοί, Δρούζοι, Μουσουλμάνοι —Σουνίτες και Σιίτες— όλοι υποφέρετε εξαιτίας του μάταιου πολέμου της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.



Σήμερα κάνω σε κάθε μητέρα και σε κάθε πατέρα στο Λίβανο μια απλή ερώτηση:



Αξίζει τον κόπο; Γιατί, δεν χρειάζεται να είναι έτσι.



Ξέρω ότι θέλετε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σας.



Μιλάω λοιπόν σε όλους σας σήμερα.



Υπάρχει καλύτερος τρόπος.



Ένας καλύτερος τρόπος για τα παιδιά σας, για τις πόλεις σας, για τα χωριά σας, για τη χώρα σας.



Σας αξίζει να επαναφέρετε τον Λίβανο στις μέρες της ηρεμίας του… Σας αξίζει ένας Λίβανος που είναι διαφορετικός.



Μία Χώρα – Μία Σημαία – Ένας Λαός.



Μην αφήσετε αυτούς τους τρομοκράτες να καταστρέψουν το μέλλον σας περισσότερο από όσο έχουν ήδη κάνει.



Αντισταθείτε και πάρτε τη χώρα σας πίσω.



Έχετε μια ευκαιρία που δεν υπάρχει εδώ και δεκαετίες.



Μια ευκαιρία να φροντίσετε το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών σας.



Έχετε την ευκαιρία να σώσετε τον Λίβανο πριν πέσει στην άβυσσο ενός μακροχρόνιου πολέμου που θα οδηγήσει σε καταστροφή και δεινά όπως βλέπουμε στη Γάζα. Δεν χρειάζεται να είναι έτσι.



Ο καθένας σας μπορεί να κάνει ένα βήμα για το μέλλον του.



Έστω και ένα μικρό βήμα.



Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά.



Σας λέω, λαέ του Λιβάνου:



Απελευθερώστε τη χώρα σας από τη Χεζμπολάχ για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.



Απελευθερώστε τη χώρα σας από τη Χεζμπολάχ για να μπορέσει η χώρα σας να ευημερήσει ξανά, ώστε οι μελλοντικές γενιές των παιδιών του Λιβάνου και του Ισραήλ να μην γνωρίζουν ούτε πόλεμο ούτε αιματοχυσία, αλλά τελικά να ζήσουν μαζί ειρηνικά».

Στοχευμένες επιχειρήσεις

Στοχευμένες επιχειρήσεις της 98ης Μεραρχίας εναντίον οχυρών της Χεζμπολάχ κατά μήκος των συνόρων στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν νωρίτερα την Τρίτη οι IDF. Εκατοντάδες τρομοκράτες εξοντώθηκαν, υπόγειες υποδομές καταστράφηκαν και εκατοντάδες όπλα εντοπίστηκαν σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, ενώ το Τελ Αβίβ φέρεται αποφασισμένο να συνεχίσει και να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότο.



«Η 98η Μεραρχία, συμπεριλαμβανομένης της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών, της Ταξιαρχίας Καταδρομών, της 7ης Ταξιαρχίας και στρατιωτών από τη Μονάδα Γιαχαλόμ, πραγματοποιούν περιορισμένες στοχευμένες επιδρομές εναντίον οχυρών τρομοκρατών της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο» σημειώνεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.