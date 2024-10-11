Κάμαλα Χάρις: Yπόσχεται διακομματική επιτροπή εφόσον εκλεγεί πρόεδρος

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις είπε απόψε ότι θα συγκροτήσει μια διακομματική ομάδα συμβούλων που θα αναλάβουν να της δίνουν προτάσεις βελτίωσης της πολιτικής της, εφόσον εκλεγεί στις 5 Νοεμβρίου.

Η Χάρις επανέλαβε επίσης ότι θα διορίσει έναν Ρεπουμπλικάνο στην κυβέρνησή της.

«Δεν θέλω οσφυοκάμπτες. Θέλω ανθρώπους που θα έρχονται (…) και θα δίνουν ιδέες», είπε, μιλώντας σε εκδήλωση στην Αριζόνα για τους Ρεπουμπλικάνους που στηρίζουν την εκστρατεία της. «Για αυτό θα συγκροτήσω ένα διακομματικό συμβούλιο (…) για να κάνουμε τη δουλειά που είναι σημαντική», πρόσθεσε.

Η Χάρις περιοδεύει από την Τετάρτη στη Νεβάδα και την Αριζόνα, δύο Πολιτείες που θεωρούνται αμφίρροπες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, προηγείται του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της Ντόναλντ Τραμπ κατά τρεις μονάδες, με ποσοστό 46% έναντι 43%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

