Οι Ρώσοι στρέφονται στα μετρητά, καθώς τα μπλακάουτ στο ίντερνετ διαταράσσουν τις πληρωμές

Τα μετρητά κάνουν δυναμική επιστροφή στη Ρωσία, καθώς οι ψηφιακές πληρωμές γίνονται όλο και λιγότερο αξιόπιστες, λόγω συχνών διακοπών στο ίντερνετ, τις οποίες το Κρεμλίνο λέει ότι αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της απειλής από ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Η ποσότητα μετρητών σε κυκλοφορία αυξήθηκε κατά περίπου 600 δισ. ρούβλια (8 δισ. δολάρια) τον Απρίλιο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση, εξαιρουμένων των συνήθων αυξήσεων του Δεκεμβρίου, από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ο πρόεδρος Πούτιν, ανακοίνωσε μερική επιστράτευση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, βάσει στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας.

Τα μετρητά σε κυκλοφορία στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1,1 τρισ. ρούβλια τους τελευταίους τρεις μήνες, ξεπερνώντας τη συνολική αύξηση για όλο το 2025. Η κεντρική τράπεζα έχει επισημάνει ότι η φετινή αύξηση ενδέχεται να συνδέεται με τις επαναλαμβανόμενες διακοπές του κινητού ίντερνετ, οι οποίες αναγκάζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις να διατηρούν φυσικό χρήμα για καθημερινές συναλλαγές.

Αυτό αποτελεί έντονη αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, όταν οι Ρώσοι είχαν σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει τα χαρτονομίσματα, επιλέγοντας ψηφιακές μεθόδους όπως αυτοκόλλητα πληρωμών και εφαρμογές σε smartphones. Η επιστροφή στα μετρητά αναδεικνύει το δίλημμα μεταξύ ασφάλειας και οικονομικής αποδοτικότητας, καθώς τα μέτρα άμυνας απέναντι στα drones επαναφέρουν συνήθειες που πολλοί θεωρούσαν ξεπερασμένες.

Τον Απρίλιο, ο Πούτιν αναγνώρισε για πρώτη φορά τα προβλήματα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε μεγάλες πόλεις, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητα για την «αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών», ενώ κάλεσε τις αρχές επιβολής του νόμου να λαμβάνουν υπόψη και τα συμφέροντα των πολιτών. Εκτεταμένες διακοπές ίντερνετ έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου με την Ουκρανία, αλλά φέτος επηρέασαν και τη Μόσχα, μια πόλη με περισσότερους από 13 εκατομμύρια κατοίκους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπερασπίστηκε τον Μάρτιο τα μέτρα ως απαραίτητα «για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών», παρά το γεγονός ότι διαταράσσουν την καθημερινή ζωή και προκαλούν ειρωνικά σχόλια που τα συγκρίνουν με την Εποχή του Λίθου.

Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκτυπώνουν ηλεκτρονικά εισιτήρια, να καλούν ταξί μέσω σταθερού τηλεφώνου και να αντιμετωπίζουν την αδυναμία πληρωμής για στάθμευση. Οι πωλήσεις εργαλείων επικοινωνίας εκτός σύνδεσης, όπως φορητοί ασύρματοι και βομβητές, καθώς και έντυποι χάρτες, έχουν αυξηθεί καθώς οι πολίτες προσαρμόζονται στις διακοπές.

Οι διαταραχές επηρεάζουν επίσης τις επιχειρήσεις. Ρωσικές εταιρείες αύξησαν τις αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί για να παρακάμπτει τους περιορισμούς του διαδικτύου κατά 82% τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας προμηθειών TenderPro που επικαλείται το Bloomberg. Η ζήτηση για εξοπλισμό δορυφορικού ίντερνετ έχει διπλασιαστεί. Οι διακοπές έχουν περιπλέξει τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων, οδηγώντας εταιρείες στους τομείς των μετάλλων, του πετρελαίου και φυσικού αερίου, των χημικών και της γεωργίας να επενδύουν σημαντικά σε εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας για να διατηρούν αδιάλειπτη τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με την TenderPro.

Ενόψει της ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης της 9ης Μαΐου στο Κρεμλίνο, που σηματοδοτεί τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πάροχοι δικτύων προειδοποίησαν για πιθανές διακοπές στο κινητό ίντερνετ και τα SMS για αρκετές ημέρες στην πρωτεύουσα.

Την Τρίτη αναφέρθηκαν διακοπές στην πρωτεύουσα και όσοι δεν είχαν κάνει ανάληψη μετρητών κινδύνευαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα, καθώς πολλά ΑΤΜ βασίζονται σε κινητές συνδέσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant. Οι διακοπές έχουν επηρεάσει οδηγούς ταξί, διανομείς και άλλους επαγγελματίες που εξαρτώνται από αξιόπιστο κινητό ίντερνετ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.