Η Ρωσία έκλεισε τα αεροδρόμια και διέκοψε προσωρινά την πρόσβαση στο διαδίκτυο στη μητροπολιτική Μόσχα, καθώς θέλει να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαΐου, για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Η παρέλαση της σημαντικότερης εθνικής γιορτής της Ρωσίας έχει ήδη περιοριστεί και θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαριά στρατιωτικά οπλικά συστήματα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, λόγω φόβων για ουκρανικές επιθέσεις με drones μεγάλης εμβέλειας.

Η Ουκρανία έχει πρόσφατα δείξει ότι μπορεί να διαπεράσει τα πυκνά αντιαεροπορικά συστήματα της Μόσχας: τη Δευτέρα το πρωί, ένα drone έπληξε πολυκατοικία λίγα χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο.

Σε μια κίνηση που φαίνεται να στοχεύει στην προστασία της παρέλασης, η Μόσχα ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μονομερή κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία για τις 8-9 Μαΐου και προειδοποίησε για «μαζικό πυραυλικό πλήγμα» στο κέντρο του Κιέβου αν αυτή παραβιαστεί.

Η Ουκρανία απέρριψε την πρόταση ως κυνικό τέχνασμα για την προστασία της παρέλασης από επιθέσεις με drones. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απάντησε ανακοινώνοντας ξεχωριστή εκεχειρία από τις 6 Μαΐου, λέγοντας ότι «δεν είναι σοβαρό» να αναμένεται από το Κίεβο να τηρήσει μια κατάπαυση του πυρός που συνδέεται με ρωσική στρατιωτική γιορτή.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αρμενία, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα φοβάται πως «drones μπορεί να πετάξουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία».

Η ασφάλεια στη ρωσική πρωτεύουσα έχει ενισχυθεί εμφανώς τις τελευταίες ημέρες, με σημεία ελέγχου σε όλη την πόλη και ελεύθερους σκοπευτές και πολυβολητές τοποθετημένους στους πύργους του Κρεμλίνου.

Οι κάτοικοι ξύπνησαν την Τρίτη με διακοπές στο σήμα κινητής τηλεφωνίας. Η διαταραχή έπληξε κυρίως εργαζόμενους, με οδηγούς ταξί να δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν κούρσες και διανομείς να αναγκάζονται να χτυπούν πόρτες πελατών για να χρησιμοποιήσουν οικιακό Wi-Fi ώστε να ολοκληρώσουν τις παραγγελίες τους. Μέχρι το μεσημέρι, η πρόσβαση είχε σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί.

Και τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν επίσης τη λειτουργία τους την Τρίτη για αδιευκρίνιστους λόγους ασφαλείας.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν στο παρελθόν δικαιολογήσει τέτοιες διακοπές ως απαραίτητες για την προστασία της πρωτεύουσας από επιθέσεις με drones και ενέργειες δολιοφθοράς – ένα ιδιαίτερα αντιδημοφιλές μέτρο που έχει επηρεάσει αρνητικά τα ποσοστά αποδοχής του Βλαντίμιρ Πούτιν τις τελευταίες εβδομάδες. Παράλληλα, με την αυξημένη παρουσία ασφαλείας στους δρόμους της Μόσχας, η Ρωσία έχει ενισχύσει και την προσωπική προστασία του Πούτιν τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με ευρωπαϊκή έκθεση πληροφοριών που επικαλείται το iStories.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας (FSO), υπεύθυνη για την ασφάλεια ανώτερων αξιωματούχων, έχει εντείνει σημαντικά τα μέτρα γύρω από τον πρόεδρο. Φέρεται να περνά περισσότερο χρόνο σε υπόγεια καταφύγια, να διαχειρίζεται στενά τον πόλεμο και να έχει απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο από την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η έκθεση προσθέτει ότι μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται με τον πρόεδρο απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς, λόγω φόβων στο Κρεμλίνο για πιθανή απόπειρα δολοφονίας.

Πηγή: skai.gr

