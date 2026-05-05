«Ο πάπας συνεχίζει να ακολουθεί τον δρόμο του, να κηρύττει το Ευαγγέλιο και την ειρήνη, όπως θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

Ο Παρολίν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), με τις οποίες αναφέρθηκε ο ποντίφικας.

«Δεν ξέρω αν ο Άγιος Πατέρας θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει διότι, την προηγούμενη φορά, μίλησε κατά την διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, αλλά η γραμμή παραμένει η ίδια», πρόσθεσε ο Παρολίν.

«Ο πάπας Λέων έδωσε μια ξεκάθαρα χριστιανική απάντηση. Είπε ότι κάνει αυτό που απαιτεί ο ρόλος του, δηλαδή οτι κηρύττει την ειρήνη. Μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, να μην ακολουθούν όλοι αυτή την γραμμή, αλλά αυτή ειναι η απάντηση του ποντίφικα», ολοκλήρωσε ο πρωθυπουργός του Βατικανού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.