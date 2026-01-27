Το Ισραήλ προετοιμάζεται για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με μια νέα δεκαετή συμφωνία για την ασφάλεια, επιδιώκοντας να επεκτείνει την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη, ακόμη και αν η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι σχεδιάζει ένα μέλλον με μειωμένες αμερικανικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη.

Ο Γκιλ Πίνχας, μιλώντας στους FT πριν παραιτηθεί από τη θέση του επικεφαλής οικονομικού συμβούλου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα επιδιώξει να δώσει προτεραιότητα σε κοινά στρατιωτικά και αμυντικά προγράμματα έναντι των χρηματικών επιχορηγήσεων στις συνομιλίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

«Η συνεργασία είναι πιο σημαντική από το καθαρά οικονομικό ζήτημα σε αυτό το πλαίσιο... υπάρχουν πολλά πράγματα που ισοδυναμούν με χρήματα», ανέφερε ο Πίνχας.

Ο Πίνχας σημείωσε ότι η καθαρά οικονομική υποστήριξη – ή «δωρεάν χρήματα» – αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, τα οποία το Ισραήλ μπορεί να χρησιμοποιήσει για την αγορά αμερικανικών όπλων, ήταν «ένα στοιχείο του Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) που θα μπορούσε να μειωθεί σταδιακά».

Το 2016, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τα επόμενα 10 χρόνια, έως τον Σεπτέμβριο του 2028, το οποίο προβλέπει 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια, 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και 5 δισεκατομμύρια δολάρια για συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ελπίζει να «μειώσει σταδιακά» την εξάρτηση του Ισραήλ από τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ την επόμενη δεκαετία.

