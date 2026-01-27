Μήνυμα στην Ουκρανία ότι οι αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας εξαρτώνται από το αν το Κίεβο θα συμφωνήσει επί της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία πιθανότατα θα απαιτεί παραχώρηση της περιοχής του Ντονμπάς στη Ρωσία, έχει στείλει η κυβέρνηση Τραμπ, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη.

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να προσφέρει στην Ουκρανία περισσότερα όπλα για να ενισχύσει τον στρατό της σε καιρό ειρήνης, εφόσον το Κίεβο συμφωνήσει να αποσύρει δυνάμεις από τα τμήματα της ανατολικής περιοχής που ελέγχει, προσθέτει η εφημερίδα, επικαλούμενη οκτώ άτομα με γνώση των συνομιλιών.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το δημοσίευμα, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι ένα αμερικανικό έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία είναι «100% έτοιμο» και ότι το Κίεβο πλέον αναμένει χρόνο και τόπο για να υπογραφεί.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να διασφαλιστεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ουκρανία είναι όλο και πιο αβέβαιη για το αν η Ουάσινγκτον θα δεσμευτεί σε εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε πάντως ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στους Financial Times, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «σταματούν κάθε φορά που οι εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να υπογραφούν».

Το Κίεβο θέλει οι εγγυήσεις να επιβεβαιωθούν πριν παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει το Ντονμπάς για να τελειώσει ο πόλεμος και δεν πιέζουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αποσύρει αυτή την απαίτηση.

«Αυτό είναι απολύτως ψευδές — ο μόνος ρόλος των ΗΠΑ στη διαδικασία ειρήνευσης είναι να φέρουν και τις δύο πλευρές στο τραπέζι ώστε να κλείσει μια συμφωνία», δήλωσε στους FT η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Πρόσωπο που γνωρίζει τη θέση των ΗΠΑ δήλωσε στην εφημερίδα ότι η Ουάσινγκτον «δεν προσπαθεί να επιβάλει στην Ουκρανία οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις», προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας εξαρτώνται από το αν και οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν επί της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι το ζήτημα των εδαφών παραμένει θεμελιώδες για οποιαδήποτε συμφωνία τερματισμού των συγκρούσεων στην Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο TASS μετά τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στο Άμπου Ντάμπι.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.