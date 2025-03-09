Ο Ίλον Μασκ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή ότι, ανεξαρτήτως του πόσο διαφωνεί με την πολιτική της Ουκρανίας, το Starlink δεν θα απενεργοποιήσει ποτέ τους τερματικούς του σταθμούς.

«Δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο ή θα το χρησιμοποιούσαμε ως διαπραγματευτικό χαρτί», είπε ο Μασκ.

Το προηγούμενος διάστημα υπήρχαν αναφορές ότι ο Μασκ θα διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink γεγονός που οδήγησε μάλιστα τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναζητήσουν εναλλακτικές.

Το Starlink παρέχει ζωτικής σημασίας σύνδεση στο Διαδίκτυο στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία και τον στρατό της.

Ο Μασκ παρείχε χιλιάδες τερματικά Starlink στην Ουκρανία για να αντικαταστήσει τις υπηρεσίες επικοινωνιών που καταστράφηκαν από τη Ρωσία μετά την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, στη συνέχεια ο δισεκατομμυριούχος ανέστειλε τουλάχιστον μία φορά την πρόσβαση στο σύστημα το φθινόπωρο του 2022, καθώς έγινε πιο σκεπτικός αναφορικά με τη διαχείριση του πολέμου από την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

