Το Ισραήλ σταματά την παροχή ηλεκτρικού στη Γάζα για να πιέσει τη Χαμάς

Το Ισραήλ θα σταματήσει να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό τη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν, μια εβδομάδα μετά τη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας σ' αυτό το παλαιστινιακό έδαφος για να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς.

«Υπογράφω τη διαταγή να σταματήσει αμέσως η παροχή ηλεκτρικού στη λωρίδα της Γάζας», δηλώνει σ' ένα σύντομο βίντεο. «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους και για να εξασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα είναι πλέον στη Γάζα την ημέρα μετά» τον πόλεμο, πρόσθεσε ενώ το Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

