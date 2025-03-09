Το Ισραήλ σταματά την παροχή ηλεκτρικού στη Γάζα για να πιέσει τη Χαμάς

Το Ισραήλ θα σταματήσει να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό τη λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν, μια εβδομάδα μετά τη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας σ' αυτό το παλαιστινιακό έδαφος για να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς.
«Υπογράφω τη διαταγή να σταματήσει αμέσως η παροχή ηλεκτρικού στη λωρίδα της Γάζας», δηλώνει σ' ένα σύντομο βίντεο. «Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους και για να εξασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα είναι πλέον στη Γάζα την ημέρα μετά» τον πόλεμο, πρόσθεσε ενώ το Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου.
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Δεν απέκλεισε το ευρωομόλογο για τη χρηματοδότηση της άμυνας - «Όλα είναι στο τραπέζι»
- Σε νέο κύκλο βίας η Συρία: Πάνω από χίλιοι οι νεκροί - Έκκληση αλ Σάρα για ειρήνη - Ανησυχία στη διεθνή κοινότητα
- Πώς θα εφαρμοστεί η εκεχειρία στην Ουκρανία - Το σχέδιο που εκπόνησε η ομάδα εμπειρογνωμόνων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.