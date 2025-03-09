Μεντβέντεφ: Οι ουκρανικές δυνάμεις στο Κουρσκ είναι περικυκλωμένες

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι πρόσφατες προελάσεις των ρωσικών δυνάμεων κατά της Ουκρανίας στην περιοχή του Κουρσκ έχουν σημειώσει πρόοδο και οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι σχεδόν περικυκλωμένοι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram σχετικά με τις μάχες στο Κουρσκ, ο Μεντβέντεφ έγραψε ότι «το καπάκι είναι σχεδόν κλειστό. Η επίθεση συνεχίζεται».

Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters είχε γράψει ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τον αγωγό αερίου προκειμένου να αιφνιδιάσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στο Κουρσκ.

Οι Ρώσοι σχεδίασαν με μεγάλη προσοχή την επίθεσή τους στις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στην πόλη Σούτζα, πετυχαίνοντας απόλυτα τον στόχο τους.

Η Μόσχα έχει θέσει ως βασικό στόχο την απομάκρυνση των Ουκρανών από την περιοχή του Κουρσκ, ώστε να αφαιρέσουν το όποιο διαπραγματευτικό χαρτί έχει στα χέρια του το Κίεβο, ενόψει και της διαδικασίαςδιαπραγμάτευσης που έχει ξεκινήσει στο παρασκήνιο και θα εξελιχθεί και επισήμως σε λίγα 24ωρα.

