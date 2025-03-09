Κοινό μηχανισμό κατά του ISIS αποφάσισαν Τουρκία, Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανος και Συρία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ανέφερε ότι πέντε χώρες αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν κοινό μηχανισμό μάχης και πληροφοριών για να αντισταθμίσουν την αναζωπύρωση του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή.

Ο Χακάν Φιντάν έκανε τις δηλώσεις σε κοινή συνέντευξη Τύπου την Κυριακή στο Αμμάν της Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, της Ιορδανίας, του Ιράκ, του Λιβάνου και της Συρίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας δήλωσε την Κυριακή ότι οι γείτονες της Συρίας συμφώνησαν στη σύσκεψη ασφαλείας στο Αμμάν να εντείνουν την εκστρατεία κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των χωρών, μαζί με αρχηγούς πληροφοριών και στρατιωτικούς ηγέτες, παρευρέθηκαν στη συνάντηση.





