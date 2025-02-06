Πόλεμος στο Σουδάν: Τουλάχιστον 40 παιδιά νεκρά μέσα σε 3 ημέρες

Τουλάχιστον σαράντα παιδιά έχασαν τη ζωή τους μέσα σε τρεις ημέρες εξαιτίας βομβαρδισμών χωρίς καμιά διάκριση σε διάφορους τομείς του Σουδάν, κατήγγειλε χθες Τετάρτη η UNICEF, βλέποντας στο γεγονός τραγική αντανάκλαση των κινδύνων για τα αγόρια και τα κορίτσια στην εμπόλεμη χώρα.

«Τουλάχιστον 40 παιδιά σκοτώθηκαν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες σε τρεις χωριστές περιοχές της χώρας», τόνισε η αντιπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία στο Σουδάν, η Ανμαρί Σουέι, βλέποντας στο γεγονός αντανάκλαση «των καταστροφικών —και μεγεθυνόμενων— απειλών με τις οποίες είναι αντιμέτωπα τα παιδιά» στο αφρικανικό κράτος όπου μαίνεται πόλεμος από την άνοιξη του 2023.

Αναφέρθηκε, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τη UNICEF, συγκεκριμένα στους βομβαρδισμούς που έγιναν τη Δευτέρα στην Καντούγκλι, πρωτεύουσα της πολιτείας του Νότιου Κορντοφάν, όπου «σκοτώθηκαν 21 παιδιά και ακρωτηριάστηκαν άλλα 29». Καθώς και στις πληροφορίες που κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 παιδιά νεκρά στον βομβαρδισμό αγοράς στην Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, και άλλα 8 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε αγορά κοντά στην πρωτεύουσα, τη Χαρτούμ, το Σάββατο.

Από τη 15η Απριλίου 2023, οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο έχουν εμπλακεί σε ανελέητο πόλεμο με τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, του de facto ηγέτη της χώρας. Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει άλλους 12 και πλέον εκατομμύρια πολίτες.

«Δυστυχώς, είναι σπάνιο πλέον να περνούν μέρες χωρίς νέες πληροφορίες που κάνουν λόγο για παιδιά που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», τόνισε η Ανμαρί Σουέι.

Ο ΟΗΕ κατέγραψε πάνω από 900 «σοβαρές παραβιάσεις» με θύματα παιδιά μεταξύ του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου του 2004, κυρίως στο Νταρφούρ, στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και στην πολιτεία αλ Τζαζίρα.

«Τα παιδιά στο Σουδάν πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα των ακατάπαυστων εχθροπραξιών», στηλίτευσε η αντιπρόσωπος της UNICEF, καλώντας για ακόμη μια φορά τους αντιμαχόμενους να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να προστατεύσουν τα παιδιά και να παύσουν πυρ.

