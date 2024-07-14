Πέθανε σε ηλικία 53 ετών η "Μπρέντα" του "Beverly Hills", Shannen Doherty

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών η Shannen Doherty. Η ηθοποιός των σειρών "Beverly Hills, 90210" και "Charmed" απεβίωσε το Σάββατο μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

"Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Shannen Doherty", δήλωσε η εκπρόσωπός της, Leslie Sloane, στο "People" την Κυριακή.

Shannen Doherty has died after a long battle with breast cancer: https://t.co/2wXgaqZ30A pic.twitter.com/9Pwc6JkB1w — People (@people) July 14, 2024

"Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια που πολεμούσε την ασθένεια", συνέχισε η Sloane. "Η αφοσιωμένη κόρη, αδελφή, θεία και φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Bowie. Η οικογένεια της ζητά από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητά της αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσει να θρηνήσει."

Η μάχη με τον καρκίνο

Η Doherty διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2015 και υποβλήθηκε σε μαστεκτομή, χημειοθεραπεία και ακτινοβολίες.

"Οταν έφτασα στα 42 κιλά από τη χημειοθεραπεία και ήμουν απίστευτα αφυδατωμένη, έπρεπε και πάλι να σηκωθώ από το κρεββάτι" ανέφερε σε podcast που έκανε τον Δεκέμβριο του 2023 όπου εξιστορούσε τη μάχη που έδινε για την υγεία της.

"Ο τότε σύζυγός μου [Kurt Iswarienko] με παρακαλούσε να συνεχίσω τη μάχη, και η μητέρα μου κυριολεκτικά με τραβούσε να σηκωθώ από το κρεββάτι και να πάω στον γιατρό. Εκείνη την περίοδο ένιωθα ότι δεν θα καταφέρω να επιβιώσω."

To 2017 η Doherty ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της ήταν σε ύφεση, αλλά τον Φεβρουάριο του 2020 έκανε γνωστό ότι πάλευε με καρκίνο του μαστού σταδίου 4.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Doherty αποκάλυψε ότι ο καρκίνος του μαστού σταδίου 4 είχε εξαπλωθεί στα οστά της, αφού προηγουμένως είχε εξαπλωθεί στον εγκέφαλό της.

"Δεν θέλω να πεθάνω", δήλωσε τότε στο People.

"Δεν έχω τελειώσει με τη ζωή. Δεν τελείωσα με την αγάπη. Δεν τελείωσα με τη δημιουργία. Δεν τελείωσα με την ελπίδα να αλλάξω τα πράγματα προς το καλύτερο", συνέχισε η Doherty. "Απλά δεν έχω - δεν έχω τελειώσει".

Ένα μήνα αργότερα, αποκάλυψε ότι έμαθε ότι ο πρώην σύζυγός της, Kurt Iswarienko, την απατούσε επί δύο χρόνια, λίγες ώρες πριν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο, τον οποίο ονόμασε Μπομπ.

"Ο Μπομπ έπρεπε να αφαιρεθεί και να γίνει βιοψία, και μετά έπρεπε να κάνω κι άλλη ακτινοβολία", είπε στο "People" τον Νοέμβριο του 2023. "Ήταν ένα ταξίδι. Σίγουρα ένα από τα πιο τρομακτικά πράγματα που έχω περάσει ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή μου".

