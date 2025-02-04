Οι πρόεδροι Τουρκίας και Συρίας κάνουν σχέδια επί χάρτου

O μεταβατικός πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, Αχμέντ Σάρα, φθάνει σήμερα το απόγευμα στην Άγκυρα προερχόμενος από τη Σαουδική Αραβία, όπου πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη σε ξένη χώρα. Η επίσκεψη του Σύρου ηγέτη στην Τουρκία γίνεται μετά από πρόσκληση του προέδρου Ερντογάν. Είναι η πρώτη επίσκεψη προέδρου της Συρίας στην Τουρκία μετά το 2011, όταν επισκέφτηκε την Άγκυρα ο τότε πρόεδρος Άσαντ.



Ο πρόεδρος Ερντογάν θα υποδεχθεί τον Αλ Σάρα στο Προεδρικό Μέγαρο και θα συζητήσουν τα «κοινά βήματα που πρέπει να γίνουν για την οικονομική ανάκαμψη, τη βιώσιμη σταθερότητα και την ασφάλεια», όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν. Η Άγκυρα έχει δηλώσει την πρόθεσή της να βοηθήσει στην ανάκαμψη της Συρίας αλλά αναμένει την υποστήριξη της Δαμασκού για την εκδίωξη των Κούρδων μαχητών από τη ΒΑ Συρία που διατηρούν ένα είδος αυτονομίας σε συνεργασία με τους Αμερικανούς, μαχόμενοι κατά των υπολειμμάτων του Ισλαμικού Κράτους. Επίσης διαχειρίζονται τις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή τους.

Κεντρικά θέματα της συνάντησης

Κεντρικό θέμα στη σημερινή συνάντηση, σύμφωνα με αναλυτές, θα είναι η μεταβίβαση της διαχείρισης των γεωτρήσεων στην κεντρική συριακή διοίκηση και η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την ΝΑ Συρία. Το δεύτερο κεντρικό θέμα στις σημερινές συζητήσεις θα είναι η ανοικοδόμηση της Συρίας, στην οποία η Τουρκία θέλει να παίξει σημαντικό ρόλο, παρά την οικονομική κρίση που βιώνει η ίδια. Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, η διοίκηση Αλ Σάρα έχει εκπονήσει ένα αρχικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη Συρία, που θα απαιτήσει 100 δις δολάρια για την πρώτη φάση και 300 δις για την ανοικοδόμηση της χώρας, την άμυνα, την ασφάλεια, τον στρατό και τη δημόσια τάξη. Επίσης ο Αλ Σάρα θα συζητήσει με την τουρκική ηγεσία θέματα όπως το νέο σύνταγμα της Συρίας, τη διοργάνωση του στρατού και της αστυνομίας και τη διαμόρφωση ενός νέου δόγματος άμυνας.



Αναλυτές αναφέρουν ότι το θέμα της Συρίας συνδέεται και με το Ισραήλ, που υποστηρίζει τους Κούρδους της Συρίας. Επομένως, η πρώτη συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδροΤραμπ στον Λευκό Οίκο θα έχει μεγάλη σημασία για το ποια στάση θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ απέναντι στη Συρία και κατ’ επέκταση στην Τουρκία.

