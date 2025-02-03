Ότι θα χρειαστούν «τέσσερα με πέντε χρόνια» μέχρι να οργανωθούν εκλογές στη χώρα, λόγω των καταστροφών που έχουν προκληθεί από τον εμφύλιο πόλεμο, εκτίμησε σήμερα ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα.

«Θα χρειαστούν περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια για να φτάσουμε στις εκλογές» είπε ο Σάρα σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Syria TV. «Επειδή θα χρειαστούν (επαρκείς) υποδομές», πρόσθεσε. «Και αυτές οι υποδομές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, για αυτό χρειάζεται χρόνος», εξήγησε.

Ο μεταβατικός πρόεδρος αναφέρθηκε στα «τεχνολογικά εργαλεία που χρειάζεται το κράτος» για να γίνει απογραφή «ώστε να έχουμε αξιόπιστα και σαφή στατιστικά στοιχεία», σε μια χώρα όπου περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατομμύρια άλλοι εκτοπίστηκαν ή αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. «Μου είπαν πολλοί: οργάνωσε εκλογές και ο κόσμος θα σε ψηφίσει. Για μένα, δεν είναι σημαντικό. Το σημαντικό είναι να γίνει σωστά η διαδικασία», πρόσθεσε.

Ο Σάρα είπε επίσης ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), κύρια συνιστώσα των οποίων είναι οι κουρδικές Δυνάμεις Προστασίας του Λαού (YPG) δηλώνουν έτοιμες να παραδώσουν τα όπλα τους στην κεντρική κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως ακόμη κάποιες διαφωνίες για «μερικές λεπτομέρειες».

Ο πρώην τζιχαντιστής αντάρτης, επικεφαλής μιας ισλαμιστικής, ριζοσπαστικής σουνιτικής οργάνωσης, της Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (εξακολουθεί να θεωρείται τρομοκρατική από τη Δύση) υποσχέθηκε ότι θα θεσπιστεί ένας νόμος που θα διέπει τα πολιτικά κόμματα, εξηγώντας ότι η Συρία θα είναι «δημοκρατία, με κοινοβούλιο και εκτελεστική εξουσία».

«Θα εργαστούμε για να σχηματίσουμε μια διευρυμένη μεταβατική κυβέρνηση, που θα είναι αντιπροσωπευτική της συριακής ποικιλομορφίας (…) και θα αναλάβει να οικοδομήσει τους θεσμούς της νέας Συρίας, ενόψει των ελεύθερων και διάφανων εκλογών», είχε υποσχεθεί την περασμένη εβδομάδα, αφού ανακηρύχθηκε μεταβατικός πρόεδρος στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση των ενόπλων οργανώσεων που τον στηρίζουν.

Οι νέες αρχές της χώρας κατάργησαν το Σύνταγμα, διέλυσαν το κοινοβούλιο που ήταν πιστό στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, καθώς και τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

