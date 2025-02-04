Οι λεγόμενοι «ισχυροί» ηγέτες της Ευρώπης - οι περισσότεροι από τους οποίους είναι σύμμαχοι με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν - φαίνονται όλο και πιο αδύναμοι, υποστηρίζουν οι αναλυτές, με τη δημοτικότητά τους να μειώνεται ενόψει των εκλογών.

Η ορκωμοσία του Τραμπ αναμενόταν να δώσει μια νέα ώθηση σε εθνικιστές-λαϊκιστές ηγέτες και σε κόμματα, όπως στον Ούγγρο Βίκτορ Όρμπαν, τον Σλοβάκο Ρόμπερτ Φίτσο, το γερμανικό δεξιό κόμμα AfD και το κόμμα Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία. Αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν θεωρείται δεδομένο, καθώς οι εγχώριες πιέσεις και οι οικονομικές προκλήσεις βαραίνουν τη δημοτικότητα και τη δύναμή τους.

«Η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ για δεύτερη θητεία στις ΗΠΑ φαινόταν να είναι μια ξεκάθαρη έκκληση για μια δομική πολιτική στροφή προς παρόμοια λαϊκιστικά κινήματα τύπου MAGA σε όλη την Ευρώπη», είπε στο CNBC ο Timothy Ash, ανώτερος αναλυτής για τις αναδυόμενες αγορές στην RBC Bluebay Asset Management, η οποία αντιπροσωπεύει το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Royal Bank of Canada («RBC»).

«Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι μια κάπως μικτή εικόνα σε όλη την Ευρώπη», είπε ο Ash.

Οι «ισχυροί» ηγέτες δεν είναι τόσο ισχυροί πια;

Οι ηγέτες της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας – ο Πρόεδρος Βίκτορ Όρμπαν και ο Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο– συχνά χαρακτηρίζονται ως «ισχυροί» και «συγγενείς» με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον οποίο συνέχισαν να έχουν θερμές σχέσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Παρόλο που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι δύο χώρες αντέκρουσαν τις πρωτοβουλίες του μπλοκ για διακοπή των σχέσεων με τη Μόσχα, όπως η μείωση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τα δύο αυτά έθνη επέλεξαν να διατηρήσουν τις προμήθειες εν μέσω φόβων για αύξηση του ενεργειακού κόστους στη χώρα τους.

Και οι δύο ηγέτες επέκριναν έντονα την παροχή περισσότερης στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία και απείλησαν να αρνηθούν να υποστηρίξουν την επέκταση των κυρώσεων στη Ρωσία, αν και την περασμένη Δευτέρα, ο Όρμπαν υπαναχώρησε από αυτή τη θέση αφού έλαβε διαβεβαιώσεις ενεργειακής ασφάλειας από το μπλοκ.

Όμως, ο Όρμπαν και ο Φίτσο βλέπουν να μειώνονται τα ποσοστά δημοτικότητας στο εσωτερικό και να αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την ηγεσία τους στο κοινό και στο κοινοβούλιο. Τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις του Όρμπαν μειώνονται, ενώ αυτές του βασικού πολιτικού του αντιπάλου, του Πέτερ Μαγιάρ έχουν ανέβει. Ο Φίτσο, εν τω μεταξύ, απέφυγε οριακά μια πρόταση μομφής τον Ιανουάριο.

Και οι δύο άνδρες ενδέχεται να χάσουν στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις χώρες τους στο εγγύς μέλλον, όπως προβλέπουν οι αναλυτές. Οι βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν τον επόμενο χρόνο στην Ουγγαρία και το 2027 στη Σλοβακία — αν και οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν και νωρίτερα, δεδομένης της βαθύτερης πολιτικής κρίσης για τον Φίτσο στην οποία η κυβέρνησή του φαίνεται όλο και πιο ευάλωτη.

Εν τω μεταξύ, στην Ουγγαρία, ο σύμμαχος του Φίτσο, Όρμπαν, βρίσκεται υπό αυξανόμενη εσωτερική πίεση την ώρα που η δημοτικότητα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Πίτερ Μαγιάρ και του κόμματός του Tisza παρουσιάζει ραγδαία αύξηση. Διάφορες δημοσκοπήσεις από τον Νοέμβριο έδειξαν ότι η Tisza προηγείται του κόμματος Fidesz του Όρμπαν, περίπου 4-6 ποσοστιαίες μονάδες. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, ο αντι-ευρωπαϊκός λαϊκιστής Όρμπαν θα μπορούσε να χάσει τις εκλογές του 2026.

Αναβολή για τις Βρυξέλλες;

Τα λαϊκιστικά κόμματα σε όλη την ΕΕ έχουν αυξήσει σημαντικά τη δημοτικότητά τους την τελευταία δεκαετία, με την άνοδο της προβολής του γερμανικού κόμματος AfD και της Εθνικής Συσπείρωσης της Γαλλίας. Ο ευρωσκεπτικισμός και το αντιμεταναστευτικό αίσθημα τροφοδοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια δυσαρέσκεια για την «απάντηση» της ΕΕ στο ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης.

Στις επικείμενες εκλογές στη Γερμανία, την Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία τα λαϊκιστικά αντι-ΕΕ κόμματα θα μπορούσαν να κερδίσουν περισσότερο έδαφος φέτος, αλλά οι αντι-ΕΕ κυβερνήσεις θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα ώστε να προκαλέσουν αναστάτωση στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ, ανέφερε η Eurasia Group προσθέτοντας ότι «μεγάλο μέρος των προοπτικών της ακροδεξιάς θα εξαρτηθεί από το εάν οι κυβερνήσεις μπορούν να βρουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν την αργή μεταναστευτική κρίση που είναι η ισχυρότερη κινητήρια δύναμη της λαϊκιστικής υποστήριξης στην ΕΕ».

