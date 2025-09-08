Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ισοπέδωσε ένα ακόμη κτίριο στην πόλη της Γάζας πριν από λίγο, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ισραηλινός Στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει την επίθεση, αλλά προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι θα χτυπήσει πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Γάζας που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς, ενόψει μιας μεγάλης επίθεσης.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός κατέστρεψε περίπου 50 κτίρια που χρησιμοποιούσε η Χαμάς στην πόλη της Γάζας σε διάστημα δύο ημερών.

مشاهد جديدة..



لحظة تدمير طيران الاحتلال لعمارة "السلام"، في وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/X0FFiHDJh9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 8, 2025

Πηγή: skai.gr

