Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έπληξε ακόμη ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας, το οποίο, σύμφωνα με τις IDF, χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς, αφού είχαν προηγηθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με τον στρατό, στο κτίριο υπήρχαν παρατηρητήρια, συστήματα επιτήρησης, αλλά και εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν τοποθετήσει μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι το αξιοποιούσαν για να στοχοποιούν ισραηλινές δυνάμεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Breaking | Israeli occupation warplanes bomb the “Al-Ru'yaa” tower near Al-Azhar University in Gaza City. pic.twitter.com/YiB5fYSNIk — Quds News Network (@QudsNen) September 8, 2025

Οι IDF υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενα πυρομαχικά και εναέρια παρακολούθηση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για αμάχους.

Πρόκειται για το τέταρτο πολυώροφο κτίριο στη Γάζα που πλήττεται από τις ισραηλινές δυνάμεις μέσα σε ισάριθμες ημέρες, με τον στρατό να τονίζει ότι όλα είχαν αξιοποιηθεί από τη Χαμάς για τρομοκρατική δραστηριότητα.



Πηγή: skai.gr

