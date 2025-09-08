Στο Κογκρέσο παραδόθηκε το «βιβλίο γενεθλίων» του Τζέφρι Έπσταϊν, που περιλαμβάνει επιστολή με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, την ύπαρξη της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρνηθεί.

Οι δικηγόροι του Τζέφρι Έπσταϊν παρέδωσαν στο Κογκρέσο αντίγραφο του «βιβλίου γενεθλίων» που είχε δημιουργηθεί για τα 50ά γενέθλια του χρηματιστή.

Τη Δευτέρα, μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν το αντίγραφο του βιβλίου, όπου περιέχεται η επιστολή με την υπογραφή του Τραμπ.

Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει τον Ιούλιο την ύπαρξη του βιβλίου και της επιστολής που έφερε το όνομα του Τραμπ. Το έγγραφο περιείχε δακτυλογραφημένο κείμενο μέσα σε περίγραμμα γυμνής γυναίκας και κατέληγε: «Χρόνια Πολλά και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό». Η υπογραφή «Donald» εμφανιζόταν ως καμπύλη γραμμή κάτω από το σχέδιο, σε επίμαχο σημείο.

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 8, 2025

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι έγραψε την επιστολή ή έκανε το σκίτσο, χαρακτηρίζοντάς το «πλαστό». Έχει επίσης καταθέσει μήνυση κατά των δημοσιογράφων της Wall Street Journal, του εκδότη της Dow Jones, της μητρικής εταιρείας News Corp και στελεχών της, κατηγορώντας τους για συκοφαντική δυσφήμιση και υποστηρίζοντας ότι το έγγραφο ήταν «ανύπαρκτο». Εκπρόσωπος της Dow Jones δήλωσε: «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη σοβαρότητα και την ακρίβεια του ρεπορτάζ μας».

Οι δικηγόροι της περιουσίας του Τζέφρι Έπσταϊν παρέδωσαν τη Δευτέρα αντίγραφο του «βιβλίου γενεθλίων» ως απάντηση σε κλήτευση του Ρεπουμπλικανού Τζέιμς Κόμερ, προέδρου της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής.

Σε επιστολή τους προς τους δικηγόρους της περιουσίας, στις 25 Ιουλίου, οι Δημοκρατικοί βουλευτές Ρόμπερτ Γκαρσία και Ρο Κάνα είχαν ζητήσει την παράδοση του βιβλίου «για να συμβάλει στη διαφάνεια και τη λογοδοσία».

Το «βιβλίο γενεθλίων», που χαρίστηκε στον Επστάιν το 2003, τρία χρόνια πριν από τη σύλληψή του το 2006, ήταν επαγγελματικά δεμένο και περιλάμβανε επιστολές από δεκάδες τότε γνωστούς του, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον και ο δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Κάποια από τα μηνύματα ήταν απλές ευχές, ενώ άλλα περιείχαν σεξουαλικές αναφορές, υπονοούμενα σκίτσα ή φωτογραφίες.

Η WSJ αναφέρει ότι το όνομα του Τραμπ εμφανιζόταν στην ενότητα «Φίλοι» του πίνακα περιεχομένων, δίπλα σε εκείνα του Κλίντον και περίπου 20 ακόμη γνωστών του Έπσταϊν. Στη δεκαετία του 1990, ο Τραμπ και ο Έπσταϊν είχαν κοινωνικές επαφές στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Ο Τραμπ είχε πετάξει με το ιδιωτικό τζετ του Επστάιν, σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων, ενώ ο χρηματιστής είχε φωτογραφηθεί αρκετές φορές στο κλαμπ Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

