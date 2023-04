Οι ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ: Πώς βρέθηκαν τα συμπαθητικά τετράποδα στην… Κολομβία με αφορμή ένα τροχαίο

Ένας ιπποπόταμος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο της Κολομβίας, όπου αυτό το ζώο, «κληρονομιά» του βαρόνου των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, θεωρείται «χωροκατακτητικό είδος» (ζώο, φυτό ή άλλος οργανισμός που εισάγεται από τον άνθρωπο σε χώρους εκτός της φυσικής περιοχής κατανομής του).

Ο ιπποπόταμος, βάρους άνω του ενός τόνου, χτυπήθηκε από το φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Μπογκοτά με το Μεντεγίν, σε μια περιοχή κοντά σε ένα κτήμα που ανήκε στον Εσκομπάρ, ανέφερε η Μαρία Μαγκνταλένα Πέρες, η επικεφαλής της πυροσβεστικής στην κοινότητα Πουέρτο Τριούνφο.

Από τη σύγκρουση καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του φορτηγού. Ο οδηγός του δεν έπαθε τίποτα.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο βαρόνος των ναρκωτικών, που σκοτώθηκε το 1993 σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, εγκατέστησε ένα μικρό κοπάδι ιπποποτάμων στη χασιέντα του. Με τα χρόνια, τα ζώα αναπαρήχθησαν και σήμερα υπολογίζεται ότι ζουν στην περιοχή περίπου 150 ιπποπόταμοι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τροχαίο α με ιπποπόταμο στην Κολομβία. Το Δεκέμβριο ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα ζώο, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Αλώβητος βγήκε και ο ιπποπόταμος.

Το 2022 το υπουργείο Περιβάλλοντος χαρακτήρισε τον ιπποπόταμο «χωροκατακτητικό είδος», ανοίγοντας τον δρόμο για το πιθανό κυνήγι των ζώων. Επιχείρησε επίσης να εφαρμόσει, ανεπιτυχώς, ένα πρόγραμμα στείρωσης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τους συνιστά απειλή για την τοπική χλωρίδα και πανίδα, ενώ συχνά προκαλούν ζημιές.

Το Μάρτιο, ο κυβερνήτης της επαρχίας Αντιοκία ανακοίνωσε ένα σχέδιο με βάση το οποίο σχεδόν οι μισοί ιπποπόταμοι θα μεταφερθούν σε καταφύγια στο Μεξικό και την Ινδία – μια επιχείρηση που εκτιμάται ότι θα κοστίσει 3,5 εκατομμύρια δολάρια.



