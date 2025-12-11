Το Κογκρέσο έχει υποβαθμίσει τον εαυτό του επί δεκαετίες, αποποιούμενο σημαντικές ευθύνες και εκχωρώντας εξουσίες σε διαδοχικούς προέδρους. Ωστόσο, σε μια θετική και εκπληκτική εξέλιξη, ο πρώτος πυλώνας της κυβέρνησης, έδειξε σημάδια ζωής κατά τη φετινή συζήτηση για την αμυντική πολιτική.

Για αρχή, το Κογκρέσο ενέκρινε 8 δισ. δολάρια περισσότερα για τον στρατό από όσα είχε ζητήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο του ετήσιου Νόμου για την Εξουσιοδότηση της Εθνικής Άμυνας (NDAA). Η νομοθεσία, που πρέπει οπωσδήποτε να περάσει και η οποία διαπραγματεύτηκε προσεκτικά επί μήνες, χρηματοδοτεί ορισμένες από τις προτεραιότητες υψηλού κόστους του προέδρου, όπως μαχητικά επόμενης γενιάς για την Αεροπορία και το Ναυτικό, το βομβαρδιστικό stealth B-21 Raider και τους «συνοδούς» drones της Αεροπορίας. Το νομοσχέδιο στο τέλος του έτους προωθεί επίσης τη μεταρρύθμιση της σκληροκατάστατης διαδικασίας προμηθειών του Πενταγώνου, ενώ ενισχύει τη χρηματοδότηση για ναυπηγήσεις, ανάπτυξη πυραύλων και παραγωγή πυρομαχικών.

Ο Τραμπ αρχικά ζήτησε 893 δισ. δολάρια, που θα αντιπροσώπευαν μείωση σε πραγματικούς όρους λόγω του πληθωρισμού. Ο Λευκός Οίκος υποσχέθηκε τον Απρίλιο ότι θα δαπανήσει 1 τρισ. δολάρια για την άμυνα και εξασφάλισε 150 δισ. δολάρια τον Ιούλιο στο πλαίσιο του νόμου One Big Beautiful Bill Act, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής για το αντιπυραυλικό σύστημα Golden Dome.

Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν το 3% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, ποσοστό μικρότερο τόσο από τον στόχο του 5% που έχει απαιτήσει ο Τραμπ από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ όσο και από τον μέσο όρο της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου. Ενώ οι «αντίπαλοι» ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, οι αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ελάχιστα υψηλότερες από τα επίπεδα που ίσχυαν στα χρόνια πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Είναι δίκαιο να αναμένει κανείς περισσότερη υποστήριξη από την Ευρώπη στο να αντισταθεί στη Ρωσία. Το NDAA διαθέτει 400 εκατ. δολάρια για την Ουκρανία το 2026 και άλλα 400 εκατ. το 2027. Απαγορεύει στο Πεντάγωνο να μειώσει τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη κάτω από τις 76.000 για περισσότερες από 45 ημέρες και κατοχυρώνει ως απαίτηση ότι ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ πρέπει να είναι Αμερικανός αξιωματικός. Ο Τραμπ είχε ζητήσει τη διακοπή χρηματοδότησης της Πρωτοβουλίας Ασφάλειας της Βαλτικής, αλλά το Κογκρέσο σοφά τον αγνόησε και χορήγησε 175 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία να ενισχύσουν την άμυνά τους.

Μέλη και των δύο κομμάτων είναι αποτροπιασμένα από τα παράνομα πλήγματα σε φερόμενα ναρκοσκάφη ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Το τελικό NDAA περιλαμβάνει διατύπωση που απειλεί να παρακρατήσει μέρος του ταξιδιωτικού προϋπολογισμού του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μέχρι να δημοσιοποιήσει το αμοντάριστο υλικό του δεύτερου πλήγματος που σκότωσε δύο επιζώντες στην Καραϊβική στις 2 Σεπτεμβρίου.

Σε μια ακόμη νίκη για το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, το NDAA επιτέλους καταργεί τις εξουσιοδοτήσεις χρήσης στρατιωτικής βίας που είχαν εγκριθεί το 1991 και το 2002 για να επιτρέψουν τους πολέμους στο Ιράκ. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την εξουσιοδότηση του 2002 για να επιτρέψει το πλήγμα στον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί πριν από έξι χρόνια. Η εξουδετέρωση του Σουλεϊμανί ήταν η σωστή απόφαση, αλλά έχει αργήσει πολύ η στιγμή για το Κογκρέσο να ανακαλέσει αυτό που είχε εκληφθεί ως λευκή επιταγή 23 ετών. Ακόμη κι όταν αυτές οι εξουσιοδοτήσεις φύγουν από το προσκήνιο, η εξουσιοδότηση μετά την 11η Σεπτεμβρίου θα παραμείνει, επιτρέποντας στον πρόεδρο να στοχοποιεί τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το ISIS.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε το Σαββατοκύριακο ότι η ατζέντα «ειρήνη μέσω ισχύος» του Τραμπ τον καθιστά τον «αληθινό και νόμιμο κληρονόμο του Ρόναλντ Ρέιγκαν». Ωστόσο, η παρούσα κυβέρνηση δεν πλησιάζει καν το επίπεδο της αμυντικής ενίσχυσης της εποχής Ρέιγκαν που βοήθησε να κερδηθεί ο Ψυχρός Πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

