Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως έχει πρόθεση να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμούς ύψους ως και 3.521% σε φωτοβολταϊκά πλαίσια εισαγόμενα από τη νοτιοανατολική Ασία, ώστε να αντισταθμίσει την υποστήριξη της παραγωγής τους σε διάφορα κράτη που προσάπτει στην Κίνα και το «ντάμπινγκ» τους στην αμερικανική αγορά.

Οι δασμοί αφορούν εταιρείες εγκατεστημένες στην Καμπότζη, στη Μαλαισία, στην Ταϊλάνδη και στο Βιετνάμ, σημείωσε η υπηρεσία διεθνούς εμπορίου (ITA), που υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου.

Άλλη υπηρεσία του υπουργείου, η επιτροπή διεθνούς εμπορίου (ITC), καλείται πλέον να προσδιορίσει, ως τη 2η Ιουνίου, αν οι επιδοτήσεις σε αυτές τις εταιρείες είχαν αντίτυπο σε αμερικανικές ανταγωνίστριές τους και να προχωρήσει -ή όχι -στην επιβολή των δασμών που εισηγείται η ITA.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας που άρχισε να διενεργείται τον Απρίλιο του 2024, οι εταιρίες κάθε μιας από τις χώρες αυτές «έλαβαν επιδοτήσεις από την κυβέρνηση της Κίνας». Πρόκειται για «την πρώτη» περίπτωση που διαπιστώνονται κρατικές ενισχύσεις μιας χώρας σε εταιρείες άλλων, «διεθνικές», σημείωσε στην ανακοίνωση της η ITA.

Κατά μέσον όρο, προτείνει δασμούς που θα κυμανθούν από το 34,41% στα φωτοβολταϊκά πλαίσια από τη Μαλαισία ως το 651,85% για αυτά από την Καμπότζη.

Ωστόσο, τουλάχιστον δυο εταιρίες στην Καμπότζη, οι Hounen Solar και Solar Long PV-Tech, διατρέχουν κίνδυνο να δουν να τους επιβάλλονται τελωνειακοί δασμοί 3.521%, τριανταπενταπλάσιοι και πλέον από την τιμή των προϊόντων τους.

Συνολικά, αυτοί οι δασμοί θα αφορούν εισαγόμενα προϊόντα αξίας 12 δισ. δολαρίων που εισήχθησαν το 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου.

Αν εφαρμοστούν πράγματι, θα προστεθούν στους δασμούς βάσης 10% που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την 2η Απριλίου στα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Θα προστεθούν επίσης στους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς, που ανακοινώθηκαν την ίδια ημέρα και ανεστάλησαν για 90 ημέρες μια εβδομάδα αργότερα. Στην περίπτωση του Βιετνάμ για παράδειγμα, αυτό θα σήμαινε επιπλέον τελωνειακούς δασμούς 38%.

Η έρευνα άρχισε τον Απρίλιο του 2023, κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε συμμαχία αμερικανικών εταιρειών του τομέα της ηλιακής ενέργειας, στην οποία είναι ενταγμένες οι μεγαλύτερες. Η συμμαχία αυτή κατήγγειλε πως οι ανταγωνίστριες στις τέσσερις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας δεν είναι στην πραγματικότητα παρά θυγατρικές κινεζικών εταιρειών και επιδοτούνται από το Πεκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

