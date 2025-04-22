Έτοιμες να συνεργαστούν με αξιόπιστους εμπορικούς εταίρους στην Ευρώπη είναι τώρα οι χώρες μετά την επιβολή δασμών από τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ οι οποίοι προκάλεσαν ανατροπή στις παγκόσμιες αγορές, δήλωσε στο Politico η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σε ένα όλο και πιο απρόβλεπτο παγκόσμιο περιβάλλον, οι χώρες παρατάσσονται για να συνεργαστούν μαζί μας», είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ ή τις ΗΠΑ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είχε τις τελευταίες εβδομάδες εκτενείς συνομιλίες με ηγέτες από την Ισλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τον Καναδά, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που αναζητούσαν «ισχυρούς, αξιόπιστους εταίρους».

Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων «μετατοπίζεται βαθύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

Μέσα σε αυτή τη γενικότερη αστάθεια και αναταραχή που επικρατεί, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντιπαραβάλλει τη σταθερότητα που υπάρχει στην Ευρώπη. Μάλιστα, επικαλούμενη μια έρευνα από το ευρωβαρόμετρο η ίδια προσπαθεί να αποδείξει ότι η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη καταγράφει άνοδο.

«Αυτό λέει κάτι. Στη μέση του χάους, η Ευρώπη στέκεται σταθερή και στηρίζεται στις αξίες, έτοιμη να διαμορφώσει αυτό που θα ακολουθήσει», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Καθώς όμως η Ευρώπη προσπαθεί να συνάψει νέες εμπορικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας με το εμπορικό μπλοκ των χωρών της Νότιας Αμερικής Mercosur, ο Τραμπ διεξάγει συνομιλίες με τους ηγέτες πολλών ξένων εθνών - συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι η οποία είναι από τους λίγους Ευρωπαίους πολιτικούς που έχουν την εύνοια του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε τους αμοιβαίους δασμούς στις 2 Απριλίου — επιβάλλοντας στην ΕΕ δασμούς 20% και σε πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως με δασμό 10%. Καθώς όμως οι χρηματοπιστωτικές αγορές κατέρρευσαν μια εβδομάδα αργότερα, ο Τραμπ «πάγωσε» τους δασμούς για 90 ημέρες για να ανοίξει το δρόμο για συνομιλίες για τη σύναψη μιας εμπορικής συμφωνίας.

