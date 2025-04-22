Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραμπ: Δεν γίνεται να διεξάγεται δίκη για κάθε αλλοδαπό που θέλει να απελάσει η κυβέρνηση

Ο μεγιστάνας διαβεβαίωσε πως κάνει «αυτό για το οποίο εκλέχτηκα», που είναι «να απελάσω εγκληματίες από τη χώρα μας», επιτιθέμενος για μια ακόμα φορά στα δικαστήρια

Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social ότι η κυβέρνησή του «δεν γίνεται» να λύνει στα δικαστήρια την υπόθεση καθενός από τους «εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους» μετανάστες που θέλει να απελάσει διότι αν το έκανε «χρειάζονταν, χωρίς υπερβολή, 200 χρόνια».

Ο μεγιστάνας διαβεβαίωσε πως κάνει «αυτό για το οποίο εκλέχτηκα», που είναι «να απελάσω εγκληματίες από τη χώρα μας» αλλά καταφέρθηκε για ακόμη μια φορά εναντίον των δικαστηρίων, τα οποία «μοιάζουν να μη θέλουν να το κάνω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μετανάστευση Ντόναλντ Τραμπ εγκληματικότητα Truth Social απελάσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark