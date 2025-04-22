Τραμπ: Δεν γίνεται να διεξάγεται δίκη για κάθε αλλοδαπό που θέλει να απελάσει η κυβέρνηση

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social ότι η κυβέρνησή του «δεν γίνεται» να λύνει στα δικαστήρια την υπόθεση καθενός από τους «εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους» μετανάστες που θέλει να απελάσει διότι αν το έκανε «χρειάζονταν, χωρίς υπερβολή, 200 χρόνια».

Ο μεγιστάνας διαβεβαίωσε πως κάνει «αυτό για το οποίο εκλέχτηκα», που είναι «να απελάσω εγκληματίες από τη χώρα μας» αλλά καταφέρθηκε για ακόμη μια φορά εναντίον των δικαστηρίων, τα οποία «μοιάζουν να μη θέλουν να το κάνω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

