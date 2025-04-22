Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μειώθηκε οριακά, πάντως υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, καθώς αρκετοί Αμερικανοί μοιάζουν ανήσυχοι για τις προσπάθειές του να διευρύνει τις εξουσίες του, υπέδειξε δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς που διενεργήθηκε ως χθες Δευτέρα.

Το 42% του δείγματος στην εξαήμερη έρευνα εγκρίνει τις επιδόσεις του κ. Τραμπ στο αξίωμα, από 43% σε ανάλογη έρευνα τρεις εβδομάδες νωρίτερα και 47% αμέσως μετά την ορκωμοσία του την 20ή Ιανουαρίου.

Οι πρώτοι μήνες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ άφησαν πολλούς αντιπάλους του αποσβολωμένους, καθώς υπέγραψε δεκάδες προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα με τα οποία διευρύνθηκαν οι εξουσίες του, τόσο σε θεσμούς του κράτους, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα σε πανεπιστήμια και σε δικηγορικές εταιρείες.

Αν και το ποσοστό δημοτικότητας του Ρεπουμπλικάνου παραμένει υψηλότερο από αυτό που καταγραφόταν κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της θητείας του Δημοκρατικού προκατόχου του, τα ευρήματα της δημοσκόπησης υποδεικνύουν πως πολλοί Αμερικανοί αισθάνονται άβολα, ειδικά για κινήσεις του που έχουν σκοπό να τιμωρηθούν πανεπιστήμια που βρίσκει υπερβολικά φιλελεύθερα καθώς και το ότι ονόμασε τον εαυτό του επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι, πολιτιστικού και θεατρικού θεσμού στην Ουάσιγκτον.

Το 83% του δείγματος της έρευνας (4.306 ψηφοφόροι) κρίνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να υπακούει αποφάσεις των δικαστηρίων, ακόμη κι αν δεν τον βρίσκουν σύμφωνο. Μέλη της κυβέρνησής του ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με ποινικές διώξεις για περιφρόνηση της δικαιοσύνης, για την παραβίαση της διαταγής ομοσπονδιακού δικαστή να ανασταλούν οι απελάσεις φερόμενων ως μελών συμμορίας χωρίς να έχουν τη δυνατότητα αμφισβήτησής τους δικαστικά και με την επίκληση νόμου του 1798 περί «αλλοδαπών εχθρών».

Το 57% —και το ένα τρίτο όσων δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων— διαφώνησε με τη θέση πως «είναι εντάξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ακυρώνει χρηματοδοτήσεις σε πανεπιστήμια αν διαφωνεί με το πώς διοικούνται».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, διατεινόμενος πως διοικήσεις πανεπιστημίων δεν καταπολεμούν τον «αντισημιτισμό», πάγωσε μεγάλα ποσά που προβλέπονταν γι’ αυτά στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων 2 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Χάρβαρντ, που προσέφυγε χθες στη δικαιοσύνη.

Ακόμη υψηλότερο ποσοστό —το 66%— δεν πιστεύει ότι ο πρόεδρος θα έπρεπε να ελέγχει εθνικά θέατρα και μουσεία, πολιτιστικούς θεσμούς ευρύτερα. Τον περασμένο μήνα, ο Ρεπουμπλικάνος διέταξε το Smithsonian Institution, θεσμό που διαχειρίζεται πολλά μουσεία, να πάψει να εκθέτει «απρεπές» περιεχόμενο.

Σε διάφορα ζητήματα, από τον πληθωρισμό και τη μετανάστευση ως τη φορολογία και το κράτος δικαίου, η δημοσκόπηση υπέδειξε πως οι περισσότεροι Αμερικανοί διαφωνούν με τις θέσεις του προέδρου. Ως προς τη μετανάστευση, το ζήτημα στο οποίο τον υποστηρίζουν οι περισσότεροι, το 45% εγκρίνει τις επιδόσεις του, αλλά το 46% τις αποδοκιμάζει.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, το 59% το δείγματος —και περίπου το ένα τρίτο εξ όσων δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων— θεωρεί πως η Αμερική χάνει την αξιοπιστία της σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα τρία τέταρτα του δείγματος θεωρεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία — κάτι που έχει αφήσει να εννοηθεί ότι μπορεί να επιδιώξει ο μεγιστάνας των ακινήτων, παρότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ το απαγορεύει. Αξιοσημείωτα, την άποψη αυτή ενστερνίζεται το 53% εξ όσων δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων.

Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος της δημοσκόπησης είναι περί το ±2%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.