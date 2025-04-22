Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν τη ρωσική κατοχή της ουκρανικής περιοχής της Κριμαίας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Αυτή η πιθανή παραχώρηση, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, υποδεικνύει και την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να κατοχυρώσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, και έρχεται καθώς τόσο ο ίδιος όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άφησαν να εννοηθεί την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, εάν δεν σημειωθεί σύντομα πρόοδος.

Η Κριμαία καταλήφθηκε από το Κρεμλίνο το 2014 μετά από εισβολή ενώ στη συνέχεια έγινε δημοψήφισμα υπό κατοχή. Η διεθνής κοινότητα έχει αρνηθεί να αναγνωρίσει τη χερσόνησο ως ρωσική, ώστε να μην νομιμοποιηθεί η παράνομη προσάρτηση.

Η αναγνώριση από την πλευρά των ΗΠΑ ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών που απαγορεύουν την απόκτηση εδαφών μέσω της χρήσης βίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραχωρήσει εδάφη στη Μόσχα.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε σημαντική νίκη για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εδώ και καιρό επιδιώκει διεθνή αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία. Μέχρι στιγμής, ο Πούτιν έχει αρνηθεί να αποδεχθεί την πρόταση του Τραμπ για μια ευρεία ειρηνευτική συμφωνία.

Τα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση επί του θέματος. Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν σε σχετικό αίτημα για σχόλιο. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αναγνώρισης της Κριμαίας, αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες των συνομιλιών, τονίζει το Bloomberg.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν στους συμμάχους τους προτάσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο Παρίσι την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαισίου όρων για τον τερματισμό των συγκρούσεων και την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας σε περίπτωση διαρκούς κατάπαυσης του πυρός, όπως μετέδωσε νωρίτερα το Bloomberg.

Η πρόταση προβλέπει, σε γενικές γραμμές, το «πάγωμα» της γραμμής του μετώπου, με το μεγαλύτερο μέρος των άλλων ουκρανικών εδαφών που κατέχονται τώρα από τη Ρωσία να παραμένουν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο της Μόσχας, ανέφεραν οι πηγές. Οι φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ θα τεθούν επίσης εκτός συζήτησης. Οι πηγές αρνήθηκαν να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενες τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων.

Οι συνομιλίες του Παρισιού πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, ενώ διεξήχθησαν και συνομιλίες του Ρούμπιο και συμβούλων εθνικής ασφάλειας και διαπραγματευτών από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία.

Περαιτέρω, οι ΗΠΑ πρόκειται να προτείνουν στην Ευρώπη να αναγνωρίσει την Κριμαία ως ρωσική όταν αξιωματούχοι συναντηθούν στο Λονδίνο την Τετάρτη για συνομιλίες για μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ανέφερε η Washington Post, επικαλούμενη πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση θα είναι μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας. Η Ουάσιγκτον θα προτείνει επίσης να παγώσει η τρέχουσα πρώτη γραμμή της σύγκρουσης.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παρουσίασαν τις προτάσεις τους στην Ουκρανία στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.