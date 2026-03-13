Οι ΗΠΑ μετακινούν επιπλέον πεζοναύτες και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο μετακινεί μια εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών και επιπλέον πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του στο Στενό του Ορμούζ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth), ενέκρινε αίτημα της USCC για την αποστολή μιας «αμφίβιας ομάδας ετοιμότητας», μαζί με μια εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών. Συνήθως η δύναμη αυτή αποτελείται από αρκετά πολεμικά πλοία και περίπου 5.000 πεζοναύτες, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ΕΔΩ

Ο πρόεδρος Τραμπ, (Donald Trump), δήλωσε ότι είναι απίθανο οι Ιρανοί να εξεγερθούν σύντομα εναντίον του καθεστώτος και ότι θα «το ένιωθε στα κόκαλά του» πότε θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Παράλληλα, και τα έξι μέλη του πληρώματος ενός αεροσκάφους ανεφοδιασμού Boeing KC-135 Stratotanker που συνετρίβη τη Πέμπτη στο δυτικό Iraq σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την United States Central Command.

Συνολικά 13 στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί σε μάχη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Operation Epic Fury, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Πηγή: skai.gr

