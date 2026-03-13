CENTCOM: Επιβεβαίωσε τον θάνατο και των 6 μελών του ιπτάμενου τάνκερ που κατέπεσε στο Ιράκ

Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω από φίλιο εναέριο χώρο, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Epic Fury». Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν άγνωστες

KC-135

Και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135, το οποίο κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ, επιβεβαιώθηκε πλέον ότι είναι νεκρά από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), μέσω ανάρτησης στο X.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω από φίλιο εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Epic Fury».

Οι συνθήκες του περιστατικού τελούν υπό διερεύνηση. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Η CENTCOM δήλωσε ότι τα στοιχεία των μελών των ενόπλων δυνάμεων δεν δημοσιοποιούνται, μέχρι να παρέλθουν 24 ώρες από την ειδοποίηση των πλησιέστερων συγγενών τους.

TAGS: CENTCOM Ιράκ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
