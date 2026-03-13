Και τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν σε ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135, το οποίο κατέπεσε στο δυτικό Ιράκ, επιβεβαιώθηκε πλέον ότι είναι νεκρά από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), μέσω ανάρτησης στο X.

Το αεροσκάφος χάθηκε ενώ πετούσε πάνω από φίλιο εναέριο χώρο στις 12 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Epic Fury».

Οι συνθήκες του περιστατικού τελούν υπό διερεύνηση. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

Η CENTCOM δήλωσε ότι τα στοιχεία των μελών των ενόπλων δυνάμεων δεν δημοσιοποιούνται, μέχρι να παρέλθουν 24 ώρες από την ειδοποίηση των πλησιέστερων συγγενών τους.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased



TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Πηγή: skai.gr

