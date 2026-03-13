Πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας διέσχισε το Στενό του Ορμούζ

Ένα πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας κατάφερε να διασχίσει το Στενό του Ορμούζ με την άδεια του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου (Abdulkadir Uraloğlu).

«Έχουμε 15 πλοία στο Στενό του Ορμούζ και καταφέραμε να περάσουμε το ένα από αυτά αφού λάβαμε άδεια από τις ιρανικές αρχές», δήλωσε ο Ουράλογλου σε δημοσιογράφους.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.

Πηγή: skai.gr

