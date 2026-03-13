Ο Τραμπ επανέλαβε πως, αν χρειαστεί, οι ΗΠΑ θα συνοδεύουν τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ

Σε νεώτερες δηλώσεις του στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για μια ακόμη φορά πως αν χρειαστεί, το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Εξέφρασε, ωστόσο, την ελπίδα ότι οι πολεμικές προσπάθειες θα πάνε καλά, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα πληγεί «πολύ σκληρά» την επόμενη εβδομάδα. Είπε ακόμη ότι ο Πούτιν ίσως βοηθά «λίγο» το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στις 3 Μαρτίου ο Τραμπ είχε πει για πρώτη φορά ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την παροχή στρατιωτικής προστασίας σε τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο στο Στενό του Ορμούζ.

Νωρίτερα, μιλώντας στο Sky News, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ, ίσως και σε συνεργασία με μια διεθνή συμμαχία.

Μιλώντας στον Wilfred Frost του Sky News, ο Μπέσεντ δήλωσε: «Πιστεύω ότι, μόλις αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό, το αμερικανικό ναυτικό, ίσως σε συνεργασία με μια διεθνή συμμαχία, θα συνοδεύει τα πλοία που διέρχονται από το στενό».

«Στην πραγματικότητα, πετρελαιοφόρα διέρχονται από το στενό αυτή τη στιγμή, ιρανικά πετρελαιοφόρα, και πιστεύω ότι έχουν περάσει και κάποια πετρελαιοφόρα με κινεζική σημαία. Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι δεν έχουν ναρκοθετήσει το στενό» πρόσθεσε.

Οι αδιάκοπες επιθέσεις του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων και ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο είχαν προηγουμένως ωθήσει την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με τις μετοχές να σημειώνουν πτώση σε όλο τον κόσμο την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

