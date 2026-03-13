Ο υποδιευθυντής της ρωσικής «Πόλης των Άστρων» (Star City), ενός οικισμού κοντά στη Μόσχα που φιλοξενεί την κύρια εγκατάσταση εκπαίδευσης αστροναυτών της χώρας, συνελήφθη μαζί με έξι συνεργάτες του με την υποψία δωροδοκίας, μετέδωσε την Παρασκευή το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, τον Ιανουάριο ο δήμαρχος της Πόλης των Άστρων, Γεβγκένι Μπαρισέφσκι, είχε συλληφθεί με την υποψία αποδοχής δωροδοκίας ύψους 365.000 ρουβλίων (περίπου 4.000 ευρώ) και τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό.

Οι ερευνητές δήλωσαν την Παρασκευή ότι η έρευνα διαπίστωσε πως μεταξύ 2023 και 2025, ο δήμαρχος και ο αναπληρωτής του έλαβαν αρκετές δωροδοκίες από επιχειρηματίες, τόσο απευθείας όσο και μέσω μεσολαβητών, με αντάλλαγμα την ευνοϊκή έκβαση στην ανάθεση δημοτικών συμβάσεων.

Το συνολικό ποσό που εμπλέκεται ξεπέρασε τα 9,9 εκατομμύρια ρούβλια (114.500 ευρώ).

Η Πόλη των Άστρων βρίσκεται περίπου μία ώρα οδικώς βορειοανατολικά του Κρεμλίνου. Για δεκαετίες, η πόλη δεν εμφανιζόταν στους χάρτες, με την τοποθεσία της να αποκαλύπτεται μόνο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.