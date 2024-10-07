Την ανησυχία του πως υπάρχει σχέδιο αλλαγής συνόρων με αίμα, εξέφρασε σε ομιλία του προς τα μέλη του κόμματός του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα της Χαμάς, της Χεζμπολάχ είναι απλά μια δικαιολογία με τον Τούρκο πρόεδρο να υποστηρίζει πως είναι γνωστό μέχρι που θέλει να φτάσει ο Νετανιάχου.

«Eδώ πρέπει να το πω ξεκάθαρα.Όπως ακριβώς έγινε στις αρχές του περασμένου αιώνα, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ύπουλο σχέδιο για τη χάραξη συνόρων στη γεωγραφία μας με αίμα. Η Χαμάς είναι μόνο μια δικαιολογία. Η Χεζμπολάχ είναι μόνο μια δικαιολογία. Η Υεμένη, η Συρία, το Ιράν είναι μόνο μια δικαιολογία. Το Ισραήλ, προκειμένου να νομιμοποιήσει την πολιτική κατοχής και εισβολής, παράγει κάθε μέρα μια νέα δικαιολογία. Παρόλο που κάποιοι φίλοι του Ισραήλ, κάποιοι υποστηρικτές των Σιωνιστών, κάποιοι γραφικοί ανάμεσά μας προσπαθούν να κρύψουν τα γεγονότα, μπορούμε να προβλέψουμε το που θα οδηγήσει αυτή η επεκτατική πολιτική, που θα φτάσει αν δεν σταματήσει, αν δεν πουν "σταμάτα" στον Νετανιάχου και τη συμμορία του.»

Πηγή: skai.gr

