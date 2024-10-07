Για τη συμπλήρωση ενός έτους από το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα τελετή στη Μεγάλη Συναγωγή των Βρυξελλών.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένονται να παρευρεθούν τόσο η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όσο και ο Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς, με τα μέτρα που αναμένονται στην εκδήλωση να είναι «δρακόντεια».

Νωρίτερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προέβη στην ακόλουθη δήλωση αναφορικά με την τραγική επέτειο:

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολόγηση για την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς. Καταδικάζω για άλλη μια φορά και όσο πιο απερίφραστα γίνεται εκείνες τις βάρβαρες επιθέσεις.

Προκάλεσαν ανεπανόρθωτη συμφορά όχι μόνο στον λαό του Ισραήλ, αλλά και σε αθώους Παλαιστινίους.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς πυροδότησαν έναν κύκλο βίας, ο οποίος έχει φέρει όλη την περιοχή σε κατάσταση ακραίας έντασης και αστάθειας. Όλες οι πλευρές πρέπει να δράσουν υπεύθυνα με ψυχραιμία και να δεσμευτούν για αποκλιμάκωση της τρέχουσας κατάστασης»

Statement on the one-year anniversary of the 7 October 2023 acts of terror against Israel ↓ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 6, 2024

Χαμάς: «Ιστορική στιγμή αγώνα η 7η Οκτωβρίου»

Από την πλευρά της η Χαμάς, κάνει λόγο για μια «ιστορική στιγμή αγώνα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οργάνωσης:

«Η 7η Οκτωβρίου ήταν μια ιστορική στιγμή αγώνα και μια φυσική απάντηση στα σιωνιστικά σχέδια που εκκολάπτονται για την εκκαθάριση της εθνικής μας υπόθεσης. και μια φυσική απάντηση στα σιωνιστικά σχέδια που εκκολάπτονται για την εκκαθάριση της εθνικής μας υπόθεσης».

Πηγή: skai.gr

