Ανάρτηση για τον έναν χρόνο από την πρωτοφανή, φρικτή επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο Ισραήλ έκανε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν.

Γράφοντας στα γαλλικά, τα αγγλικά και τα εβραϊκά, ο Μακρόν αναφέρει: «Ο πόνος παραμένει, τόσο έντονος όσο πριν από ένα χρόνο. Ο πόνος του ισραηλινού λαού, δικός μας. Πόνος της πληγωμένης ανθρωπότητας.

Δεν ξεχνάμε τα θύματα, τους ομήρους ή τις οικογένειες με ραγισμένες καρδιές από την απουσία ή την αναμονή. Τους στέλνω τις αδελφικές μας σκέψεις».

שבעה באוקטובר.



הכאב עודנו כאן, חריף כמו לפני שנה. כאבו של העם הישראלי. כאבנו שלנו. כאבה של האנושות הפצועה.



לא נשכח את הנספים, את החטופים, ואת המשפחות שליבן שבור מההיעדר או מהציפייה לשיבה. מחשבותי נתונות להן בהזדהות. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2024

Στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, 1.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και συνολικά, 251 όμηροι είχαν οδηγηθεί όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας. Έναν χρόνο μετά, 97 συνεχίσουν να κρατούνται σε καθεστώς αιχμαλωσίας, εκ των οποίων 33 είναι νεκροί, σύμφωνα με δήλωση του στρατού.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο ο οποίος μετρά μέχρι τώρα τουλάχιστον 41.870 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

