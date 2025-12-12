Λίγες ημέρες μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Κινσάσα και του Κιγκάλι στην Ουάσινγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν έντονη κριτική στη Ρουάντα για την ανάμειξή της στον συνεχιζόμενο πόλεμο στις ανατολικές επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο ΟΗΕ εκφράζει φόβους ότι η νέα προέλαση του ένοπλου κινήματος Μ23 μπορεί να οδηγήσει σε περιφερειακή σύρραξη.

Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας πως «αντί να έχουμε μια πρόοδο προς την κατεύθυνση της ειρήνης, όπως το είδαμε υπό τη διοίκηση του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρουάντα οδηγεί την περιοχή σε περισσότερη αστάθεια, προς τον πόλεμο».

Παρά την υπογραφή της «συμφωνίας ειρήνης» στις 4 Δεκεμβρίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον εκφράζει αυξανόμενη ανησυχία και απογοήτευση για την επανέναρξη των συγκρούσεων, τονίζοντας τη σημαντική εμπλοκή της Ρουάντας. Σύμφωνα με τον Γουόλτς, οι ρουαντέζικες αμυντικές δυνάμεις παρείχαν υλική και επιμελητειακή υποστήριξη, εκπαίδευσαν και μάχονται στο πλευρό του Μ23, με περίπου 5.000 έως 7.000 στρατιώτες να έχουν αναπτυχθεί στη ΛΔ Κονγκό από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Η Ρουάντα φέρεται να έχει μεταφέρει βαρύ οπλισμό, όπως πυραύλους εδάφους-αέρος, στο Βόρειο και το Νότιο Κίβου για να ενισχύσει το Μ23. Οι ΗΠΑ δηλώνουν πως διαθέτουν αξιόπιστες πληροφορίες για αύξηση της χρήσης εκρηκτικών drone και πυροβολικού από το Μ23 και τη Ρουάντα, με πλήγματα να καταγράφονται ακόμη και στο Μπουρούντι.

Το Μ23, μετά την κατάληψη των πόλεων Γκόμα και Μπουκάβου στις αρχές του έτους, εξαπέλυσε νέα επίθεση στην επαρχία του Νότιου Κίβου τον Δεκέμβριο. Την Τετάρτη, κατέλαβε την πόλη Ουβίρα, ελέγχοντας πλέον τα σύνορα μεταξύ ΛΔ Κονγκό και Μπουρούντι, γεγονός που εμποδίζει την Μπουζουμπούρα να στηρίξει στρατιωτικά την κυβέρνηση της Κινσάσα.

Ο πρέσβης του Μπουρούντι, Ζεφιρίν Μανιρατάνγκα, τόνισε ότι η χώρα του, η οποία καταγγέλλει βομβαρδισμούς από τη Ρουάντα, «διατηρεί το δικαίωμα της νόμιμης αυτοάμυνας». Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, η κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών θα είναι δύσκολο να αποφευχθεί.

Ο Ρουαντέζος πρέσβης, Μάρτιν Νγκόγκα, διαβεβαίωσε πως η Ρουάντα δεν σκοπεύει να κηρύξει τον πόλεμο στο Μπουρούντι, αλλά επανέλαβε ότι η εκεχειρία παραβιάστηκε από την Μπουζουμπούρα και την Κινσάσα.

Η υπουργός Εξωτερικών της ΛΔ Κονγκό, Τερέζ Καγικουάμπα Βαγκνέρ, επέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας για την απουσία συγκεκριμένων μέτρων. Παρά το ψήφισμα του Φεβρουαρίου που απαιτούσε την αποχώρηση των ρουαντέζικων δυνάμεων και κατάπαυση του πυρός, «μια νέα πόλη έπεσε, μια παράλληλη κυβέρνηση εγκαταστάθηκε, χιλιάδες οικογένειες έφυγαν, άλλοι σκοτώθηκαν, βιάστηκαν, τρομοκρατήθηκαν», ζητώντας εκ νέου την επιβολή κυρώσεων στη Ρουάντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.