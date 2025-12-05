Κονγκό: Εκατοντάδες άμαχοι περνούν στη Ρουάντα για να γλιτώσουν από τις μάχες

Εκατοντάδες άμαχοι εγκατέλειψαν σήμερα τις εστίες τους στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διασχίζοντας τα σύνορα προς τη Ρουάντα, σε μια προσπάθεια να σωθούν από σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Η μαζική αυτή έξοδος σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την επικύρωση ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Κινσάσα και το Κιγκάλι, υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανατολική ΛΔ του Κονγκό, περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους και γειτονική με τη Ρουάντα, ταλανίζεται από διαρκείς συγκρούσεις για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Στις αρχές του έτους, η ένοπλη οργάνωση M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα και τον στρατό της, κατέλαβε τις σημαντικές πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου, στο Βόρειο και Νότιο Κίβου αντίστοιχα.

Οι πρόεδροι της ΛΔ Κονγκό και της Ρουάντας, Φέλιξ Τσισεκέντι και Πολ Καγκάμε, υπέγραψαν το βράδυ της Τετάρτης τη συμφωνία ειρήνης που είχε διαπραγματευτεί τον Ιούνιο, την οποία ο Τραμπ χαρακτήρισε «θαύμα». Ωστόσο, η συμφωνία δεν φαίνεται να έχει επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση επί του πεδίου μέχρι στιγμής.

Σφοδρές μάχες συνεχίζονται στο Νότιο Κίβου μεταξύ της M23 και του κογκολέζικου στρατού, ο οποίος υποστηρίζεται από στρατιώτες του Μπουρούντι. Οι συγκρούσεις επικεντρώνονται κυρίως στην πόλη Καμανιόλα, στα σύνορα με τη Ρουάντα και το Μπουρούντι, η οποία παραμένει υπό τον έλεγχο της M23.

Όπως αναφέρει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από τη Μπουγκαράμα, ένα μεθοριακό φυλάκιο στη Ρουάντα, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνιζαν την περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού. Από τα ξημερώματα, πλήθος αμάχων σχημάτιζε ουρές για να περάσει τα σύνορα, υπό την επίβλεψη των ρουαντέζικων αρχών.

Η Ιμακιλέ Αντουανέτ, εκτοπισμένη από την κοινότητα Ρουχούμπα, περιέγραψε πως «οι βόμβες εκρήγνυνταν πάνω από τα σπίτια» και ότι «μας ζήτησαν να μείνουμε κλεισμένοι στα σπίτια μας, αλλά αυτό μας φάνηκε αδύνατο».

Ο Χασάν Σαμπάνι, τοπικός αξιωματούχος στην Καμανιόλα, ανέφερε πως βόμβες έπληξαν «σχολεία, νοσοκομεία και σπίτια». Η M23 κατηγορεί τον στρατό του Μπουρούντι για «αδιάκοπους βομβαρδισμούς» στην περιοχή.

Στη ρουαντέζικη πλευρά, κάτοικοι παρακολουθούν ανήσυχοι τους λόφους απ’ όπου προέρχονται τα πυρά, ενώ γυναίκες και παιδιά παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους όταν εντείνονται οι εκρήξεις, σύμφωνα με τον κάτοικο Φαρίζι Μπιζιμάνα.

