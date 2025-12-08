Ο πρόεδρος της ΛΔ του Κονγκό Φέλιξ Τσισεκέντι υποστήριξε σήμερα ότι η Ρουάντα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την τελετή στην Ουάσινγκτον όπου υπογράφηκε η ειρηνευτική συμφωνία με στόχο να μπει τέλος στην πολυετή σύγκρουση στις ανατολικές επαρχίες της χώρας του.

Ο Τσισεκέντι εξαπέλυσε αυτήν την κατηγορία μιλώντας σε βουλευτές. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια αντίδραση από τη Ρουάντα.

Φονικές συγκρούσεις αμαύρωσαν τις προσπάθειες εφαρμογής των όρων των συμφωνιών που υπέγραψαν πρόσφατα η ΛΔ του Κονγκό, η Ρουάντα και η αντάρτικη οργάνωση Μ23. Για την επίτευξη των συμφωνιών είχαν μεσολαβήσει οι ΗΠΑ και το Κατάρ.

Το Σαββατοκύριακο, αντάρτες της Μ23, που στηρίζεται από τη Ρουάντα, προωθήθηκαν σε μια περιοχή κοντά στα σύνορα με το Μπουρούντι, καταλαμβάνοντας το χωριό Λουβούνγκι, σύμφωνα με δύο κατοίκους που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters και έδειξαν ένα βίντεο στο οποίο οι αντάρτες συνεδριάζουν σε αυτήν την κοινότητα. Η Ρουάντα αρνείται ότι στηρίζει την Μ23.

Μερικοί Κογκολέζοι στρατιώτες εγκατέλειψαν την πόλη και συγκρούστηκαν με την τοπική δύναμη αυτοάμυνας Ουαζαλέντο στην κοντινή κοινότητα Σάνγκε, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι. Η Σάνγκε βομβαρδίστηκε ή χτυπήθηκε με χειροβομβίδες και τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν, είπαν ένας αξιωματούχος και άλλες πηγές. Δεν είναι σαφές προς το παρόν ποια από τις εμπόλεμες πλευρές άνοιξε πυρ και με τι είδους όπλα.

Άλλη πηγή έδειξε φωτογραφίες με νεκρούς που φαίνεται ότι είναι άμαχοι, καθώς φορούν χρωματιστά, μη στρατιωτικά ρούχα. Δύο από τα θύματα είναι μικρόσωμα και φαίνεται ότι ανήκουν σε μικρά παιδιά.

Ούτε ο στρατός της ΛΔ του Κονγκό ούτε η M23 έχουν κάνει κάποιο σχόλιο.

Την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι της Ρουάντας και της ΛΔ του Κονγκό υπέγραψαν νέες ειρηνευτικές συμφωνίες στην Ουάσινγκτον, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

