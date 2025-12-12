Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να χρηματοδοτήσει τις αμυντικές και δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2026–2027 χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν «παγώσει» στη Δύση μετά την εισβολή.

Επειδή το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπει την κατάσχεση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα σχέδιο που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν έως 165 δισ. ευρώ χωρίς να τα δημεύσουν. Το Reuters αναλύει:

Πώς θα λειτουργεί το σχέδιο

1. Ο ρόλος της Euroclear

Στην αρχή του πολέμου, η Euroclear (το βελγικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων) κρατούσε ομόλογα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Τα ομόλογα αυτά έχουν πλέον λήξει και έχουν μετατραπεί σε ρευστό, το οποίο όμως παραμένει «κολλημένο» λόγω των κυρώσεων. Αυτή τη στιγμή, η Euroclear τοποθετεί τα χρήματα σε καταθέσεις μίας νύχτας στην ΕΚΤ.

2. Η αντικατάσταση του ρευστού με ομόλογα της ΕΕ

Η ΕΕ θέλει η Euroclear να επενδύσει αυτά τα χρήματα σε ομόλογα μηδενικού κουπονιού που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ρωσία διατηρεί την κυριότητα του κεφαλαίου, αλλά δεν έχει δικαίωμα στους τόκους που παράγονται. Στις καταστάσεις της Euroclear τα ρωσικά χρήματα θα εμφανίζονται πλέον ως ομόλογα AAA της ΕΕ, όχι ως μετρητά.

3. Χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Με τα χρήματα από την έκδοση των ομολόγων, η ΕΕ θα παρέχει στην Ουκρανία ένα «Δάνειο Επανορθώσεων». Η Ουκρανία θα το αποπληρώσει μόνο όταν λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα άμεσα.

Πόσα χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα

Παγκόσμια παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία: Περίπου 257 δισ. ευρώ

Στην Ευρώπη: 210 δισ. ευρώ

Στη Euroclear: 185 δισ. ευρώ

Ήδη σε μορφή μετρητών: 176 δισ. ευρώ

Υπόλοιπα ομόλογα που λήγουν το 2026–2027: 9 δισ. ευρώ

Το ποσό που μπορεί τελικά να χρησιμοποιηθεί εκτιμάται στα περίπου 165 δισ. ευρώ, επειδή:

Τα περιουσιακά στοιχεία εκτός Euroclear δημιουργούν νομικά προβλήματα,

Ίσως χρειαστεί πρώτα να εξοφληθεί ένα προηγούμενο δάνειο των G7 ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Γιατί αυτό δεν θεωρείται κατάσχεση

Η Ρωσία διατηρεί την απαίτηση στα χρήματά της. Η ΕΕ απλώς τα αντικαθιστά με ομόλογα ίσης αξίας. Τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν παγωμένα επ’ αόριστον, μειώνοντας τον κίνδυνο να επιστραφούν στη Ρωσία πριν αυτή πληρώσει αποζημιώσεις.

Ποιος αναλαμβάνει το ρίσκο

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ μοιράζονται συλλογικά το ρίσκο.

Κίνδυνος υπάρχει μόνο αν χρειαστεί να επιστραφούν τα χρήματα στη Ρωσία πριν η Ρωσία πληρώσει επανορθώσεις — κάτι που θεωρείται απίθανο λόγω της απόφασης να παραμείνουν παγωμένα.

Τι λέει η Ρωσία

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει το σχέδιο παράνομη αρπαγή ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και προειδοποιεί για αντίποινα.

