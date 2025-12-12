Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που το τουρκικής ιδιοκτησίας εμπορικό πλοίο δέχεται πλήγμα από ρωσικό drone στη Μαύρη Θάλασσα είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Παρασκευής. Στα σοκαριστικά πλάνα του βίντεο, από Τούρκο ναύτη που βρισκόταν σε άλλο σκάφος το drone, που δείχνει να είναι ιρανικής κατασκευής Shahed διακρίνεται καθαρά να ίπταται προς το στόχο του, ενώ ακούγεται και ο κινητήρας του.

▪️Türk gemisinin vurulma anı.

İnanılmaz bir görüntü…



▪️Kargo gemisi CENK-T, Rus füzesiyle vuruldu.



▪️Sakarya-Karasu'dan Romanya'ya, oradan Ukrayna'nın Odesa Limanı'na giden Panama bayraklı yolcu ve konteyner gemisi CENK-T, Rus İskender füzesinin hedefi oldu.



▪️Türk CENK… pic.twitter.com/qKNgfb2EoS December 12, 2025



Το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, ένα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της επαρχίας της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η επίθεση αυτή καταδεικνύει ότι η Μόσχα δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου.

Η δήλωση Ζελένσκι

Σήμερα ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Οδησσού μας, χθες το βράδυ υπήρξε ρωσική επίθεση στον ενεργειακό τομέα της Οδησσού. Κάποτε μιλήσαμε για την κατάσταση σε αυτήν την πόλη, για τους κατοίκους της Οδησσού με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Η σημερινή ρωσική επίθεση, όπως και πολλές άλλες παρόμοιες επιθέσεις, δεν είχε και δεν θα μπορούσε να έχει καμία στρατιωτική σημασία. Ένα πολιτικό πλοίο υπέστη ζημιές στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ. Αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι οι Ρώσοι όχι μόνο δεν παίρνουν αρκετά σοβαρά το ρίσκο για διπλωματία που υπάρχει τώρα, αλλά συνεχίζουν τον πόλεμο ακριβώς για να καταστρέψουν την κανονική ζωή στην Ουκρανία.

Είναι σημαντικό ότι σε τέτοιες συνθήκες ο κόσμος παραμένει σωστός οδηγός: βλέπει ποιος παρατείνει αυτόν τον πόλεμο και ποιος προσπαθεί να τον τερματίσει ειρηνικά, ποιος χρησιμοποιεί βαλλιστικά εναντίον της ζωής των πολιτών και ποιος χτυπά ακριβώς τέτοιους στόχους που επηρεάζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή. Ευχαριστώ όλους στον κόσμο που προσπαθούν να διαδώσουν πραγματικές πληροφορίες και που δεν επιτρέπουν στη ρωσική προπαγάνδα να επηρεάσει πολιτικές αποφάσεις.

Αυτή τη στιγμή στην Οδησσό και το Τσορνομόρσκ γίνονται τα πάντα για να προστατευθεί η ζωή. Όπως ακριβώς στο Χάρκοβο, το Σούμι, τη Χερσώνα, τη Ζαπορίζια και τις πόλεις της περιοχής του Ντόνετσκ. Και είναι απαραίτητο η επιθυμία για μάχη να πάψει να κυριαρχεί στη Μόσχα, και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το πώς αντιδρά ο κόσμος στις ρωσικές ενέργειες.

Ευχαριστώ όλους όσους είναι με την Ουκρανία! Ευχαριστώ όλους όσους συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία για χάρη της επίτευξης πραγματικής ειρήνης.

