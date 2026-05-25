Ο Λούλα διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος σε αρχικό στάδιο - Θα υποβληθεί σε 15 συνεδρίες ακτινοθεραπείας

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ξεκίνησε προληπτική ακτινοθεραπεία, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος σε αρχικό στάδιο, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι γιατροί που παρακολουθούν τον 80χρονο ηγέτη της χώρας καθώς και το γραφείο του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σημειώνεται ότι χθες ο Λούλα υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης μιας δερματικής βλάβης στο τριχωτό της κεφαλής, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Η επέμβαση ήταν προγραμματισμένη και έγινε σε νοσοκομείο του Σάο Πάουλο, είπε ο καρδιολόγος Ρομπέρτο Καλίλ Φίλιου σε δημοσιογράφους.

«Αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε συμπληρωματική θεραπεία με προληπτική, επιφανειακή ακτινοθεραπεία στο τριχωτό της κεφαλής», ανέφεραν οι γιατροί του Νοσοκομείου Sirio-Libanes σε ιατρική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ο Λούλα θα συνεχίσει τις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

Εκπρόσωπος της βραζιλιάνικης προεδρίας δήλωσε στο Reuters ότι η «μικρή» δερματική αλλοίωση διαγνώστηκε ως καρκίνος σε αρχικό στάδιο και ότι ο Λούλα θα υποβληθεί σε 15 συνεδρίες ακτινοθεραπείας.

Ο Λούλα αναμένεται να διεκδικήσει τέταρτη - όχι σερί - θητεία τον Οκτώβριο και, σύμφωνα με αρκετές δημοσκοπήσεις, προηγείται του δεξιού αντιπάλου του Φλάβιο Μπολσονάρου σε ένα πιθανό δεύτερο γύρο των εκλογών.

Είναι ο γηραιότερος εν ενεργεία πρόεδρος της Βραζιλίας και έχει αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις το 2024 για τη θεραπεία και την πρόληψη αιμορραγίας στον εγκέφαλό του. Ο Λούλα υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του λαιμού το 2011.

