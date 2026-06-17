Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περισυλλογή 38 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν από το Λιμενικό στο λιμάνι της Σούδας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μετανάστες

Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου προχώρησε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αλλοδαποί Γαύδος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο