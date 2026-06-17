Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου προχώρησε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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