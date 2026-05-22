Το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα ακόμη μία παρτίδα από τα λεγόμενα «αρχεία UFO» την Παρασκευή, στο πλαίσιο της σταδιακής αποδέσμευσης πρώην απόρρητου υλικού που διατάχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Η νέα δημοσίευση περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο και άλλα έγγραφα που μέχρι πρότινος ήταν απόρρητα και αφορούν άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα (UAPs), τον επίσημο όρο που χρησιμοποιεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ για τα UFO. Σε δύο από τα βίντεο, τα ιπτάμενα αντικείμενα εντοπίστηκαν πάνω από την Ελλάδα και μάλιστα το ένα είχε σχήμα διαμαντιού.

5/ The next clip is titled: "UFOs in formation over Persian Gulf?"



At first, the sensor tracks one point. Then it zooms in and the point becomes multiple distinct targets.



The operator keeps losing and reacquiring them through zoom and contrast changes. pic.twitter.com/j15onReRWD May 22, 2026

Ανάμεσα στα νέα αρχεία βρίσκεται βίντεο από υπέρυθρο αισθητήρα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, καταγεγραμμένο τον Απρίλιο του 2024, το οποίο δείχνει ένα αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροσκάφος πάνω από τις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

1/ The new tranche of UFO files just dropped.



The government site now has fresh military UAP videos: the Syria instant-acceleration clip, formations over CENTCOM, over-water UAP/USO footage, Afghanistan cloud footage, and a near-submarine case.



First video attached: PR051,… pic.twitter.com/s1VJIOXqbJ — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Ένα ακόμη βίντεο με την ονομασία "Syrian UAP instant acceleration" τραβήχτηκε το 2021 από υπέρυθρο αισθητήρα σε αμερικανική στρατιωτική πλατφόρμα και μεταφορτώθηκε σε διαβαθμισμένο δίκτυο το 2024, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Παρά τις πολλαπλές έρευνες, το Γραφείο Επίλυσης Ανωμάλων Φαινομένων Όλων των Τομέων (AARO) του Πενταγώνου έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως τα περιστατικά αυτά σχετίζονται με εξωγήινη δραστηριότητα. Ωστόσο, στρατιωτικοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι πολλά από αυτά παραμένουν «ανεξήγητα» και δεν μπορούν να ερμηνευθούν.

8/ PR067: "Multiple Spherical UAP USO near Sub. [CALLSIGN] 2022/03/25 in and out of water."



Near sub. In and out of water. Multiple spherical UAP/USO.



The official description tracks multiple areas entering, leaving, and re-entering the infrared view across a 4:50 clip. pic.twitter.com/iCSmt033lf — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Μέχρι στιγμής, το Πεντάγωνο έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερα από 200 αρχεία σχετικά με UAPs, τα οποία εδώ και δεκαετίες αποτελούν αντικείμενο έντονου δημόσιου ενδιαφέροντος, μετά τη σχετική οδηγία του Τραμπ.

Ένα ακόμη από τα νέα αρχεία, βίντεο του 2020 από άγνωστη περιοχή υπό τη διοίκηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, φαίνεται να δείχνει μια σφαιρική μορφή να πετά πάνω από κατοικημένη περιοχή πριν ανέβει ψηλότερα και εξαφανιστεί στον ουρανό.

Στο υλικό περιλαμβάνεται επίσης γραπτή αναφορά ανώτερου αξιωματικού πληροφοριών των ΗΠΑ από πέρυσι, ο οποίος περιγράφει ότι είδε «δύο μεγάλες φωτεινές σφαίρες» να εμφανίζονται δίπλα στο ελικόπτερό τους κατά τη διάρκεια αποστολής.

Ο αξιωματικός ανέφερε ότι οι σφαίρες ήταν «πορτοκαλί με λευκό ή κίτρινο κέντρο και εξέπεμπαν φως προς όλες τις κατευθύνσεις».

Στη συνέχεια απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να ταυτοποιήσουν τα αντικείμενα, χωρίς όμως επιτυχία. Όπως περιέγραψε ο ίδιος, «οι ίδιες σφαίρες που είχαμε συναντήσει άρχισαν να καταδιώκουν τα μαχητικά… Μείναμε κυριολεκτικά άφωνοι μετά από αυτές τις παρατηρήσεις».

Πριν από δύο εβδομάδες, το Πεντάγωνο είχε δημοσιεύσει την πρώτη παρτίδα αρχείων από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται ακόμη και από τα τέλη της δεκαετίας του 1940. Τα αρχεία αναρτήθηκαν σε νέα ιστοσελίδα που, σύμφωνα με τον κορυφαίο εκπρόσωπο του Πενταγώνου, έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές παγκοσμίως.

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας για πλήρη και μέγιστη διαφάνεια, είχα την τιμή να δώσω εντολή στην κυβέρνησή μου να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει κυβερνητικά αρχεία σχετικά με εξωγήινη και εξωγήινη ζωή, άγνωστα εναέρια φαινόμενα και αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα», δήλωσε ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ενώ προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν να είναι διαφανείς σε αυτό το θέμα, με αυτά τα νέα έγγραφα και βίντεο, ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει μόνος του “ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;”. Καλή διασκέδαση και απολαύστε το!»

Πηγή: skai.gr

