Το πλήρωμα της σεληνιακής αποστολής Apollo 17 ανέφερε κάποτε ότι είδε άγνωστες, παράξενες φωτεινές σπίθες που φώτισαν το διάστημα σαν την «4η Ιουλίου» (σ.σ. την εθνική εορτή των ΗΠΑ με τα πυροτεχνήματα), σύμφωνα με πρόσφατα αποδεσμευμένα αρχεία για UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο την Παρασκευή.

Μια απομαγνητοφώνηση από την αποστολή στη σελήνη το 1972 περιλάμβανε μια περιγραφή των άγνωστων φαινομένων που εντοπίστηκαν έξω από το διαστημόπλοιό τους. «Τώρα έχουμε μερικά πολύ φωτεινά σωματίδια ή θραύσματα ή κάτι που παρασύρεται καθώς κάνουμε ελιγμούς», είπε ο πιλότος Ronald Evans, σύμφωνα με το έγγραφο. «Υπάρχει μια ολόκληρη δέσμη από μεγάλα στο παράθυρό μου εκεί κάτω - απλά φωτεινά. Μοιάζει με την 4η Ιουλίου έξω από το παράθυρο του Ron», πρόσθεσε ο πιλότος Harrison Schmitt.

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής και περιλαμβανόταν στη μαζική δημοσιοποίηση εγγράφων της Παρασκευής, έδειχνε τρεις τελείες που φαινόταν να αιωρούνται σε έναν τριγωνικό σχηματισμό πάνω από την επιφάνεια της σελήνης.

Το Πεντάγωνο σημείωσε σε μια συνοδευτική λεζάντα ότι «δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με τη φύση της ανωμαλίας», αλλά ότι μια νέα, προκαταρκτική ανάλυση υπέδειξε ότι θα μπορούσε να είναι ένα «φυσικό αντικείμενο».

Πηγή: skai.gr

