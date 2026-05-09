Πεντάγωνο: Τρεις αναφορές για θεάσεις UFO στην Ελλάδα

Τουλάχιστον τρεις αναφορές για θεάσεις Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων ή μη αναγνωρισμένων ανώμαλων φαινομένων σε ελληνικό χώρο περιλαμβάνονται στην πρώτη ομάδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο 'Αμυνας.

Τα έγγραφα αναρτήθηκαν σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από αρχεία που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης. Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους. Aνάμεσά τους βρίσκονται έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, δύο από τις αναφορές που σχετίζονται με την Ελλάδα καταγράφηκαν στα τέλη Οκτωβρίου του 2023. Στην πρώτη, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται λόγος για μικρό, φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από τη θάλασσα, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς πριν χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης.

Η δεύτερη περίπτωση, στις 29 Οκτωβρίου, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα. Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μη επιλυθείσα αναφορά UAP, η οποία καταχωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2024. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παρατήρησης ή για τη φύση του αντικειμένου.

Σε κάθε περίπτωση, το αμερικανικό Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αντανακλούν την αντίληψη και την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στις αναφορές, όπως επισημαίνεται, δεν πρέπει να θεωρούνται οριστική ένδειξη για τη φύση, την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο 'Αμυνας σημειώνει ότι ορισμένα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων, κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν έχουν αποκρυφθεί πληροφορίες που σχετίζονται με τη φύση ή την ύπαρξη περιστατικών τα οποία είχαν αναφερθεί ως UAP ή συναφή φαινόμενα.

Ο υπουργός 'Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι έγγραφα που χαρακτηρίζονταν για χρόνια ως απόρρητα είχαν συμβάλει στη συντήρηση εικασιών και ότι οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό το υλικό.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι θα ζητούσε από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν φακέλους που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή και μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τιμ Μπάρτσετ, ο οποίος έχει πιέσει για τη δημοσιοποίηση τέτοιων αρχείων, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ επειδή, όπως είπε, τήρησε τη δέσμευσή του. Πρόσθεσε, πάντως, ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποδεσμευθεί το σύνολο του σχετικού υλικού.

Η δημοσιοποίηση των φακέλων για τα UAP έρχεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει και άλλα ιστορικά αρχεία υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων έγγραφα που συνδέονται με τις δολοφονίες του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Πηγή: skai.gr

